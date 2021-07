Nový riaditeľ Tottenhamu chce spolu s tímom udržať Kanea

Londýn 5. júla (TASR) - Nový riaditeľ futbalových operácií v Tottenhame Hotspur by chcel v tíme udržať Harryho Kanea. Dvadsaťsedemročný útočník však vyjadril túžbu odísť do úspešnejšieho klubu po tom, ako sa "kohútom" ani v uplynulej sezóne nepodarilo prerušiť 13-ročné čakanie na trofej.



Podľa britských médií už za neho Manchester City poslal ponuku 100 miliónov libier. "Udržať ho v tíme nie je len môj cieľ, ale celého klubu. Patrí k najlepším útočníkom na svete, má fyzickú stavbu klasickej deviatky, navyše má aj skvelú techniku," vychválil kapitána Anglicka na ME riaditeľ Tottenhamu Fabio Paratici podľa agentúry AFP.



Tottenham minulý týždeň oznámil angažovanie trénera Nuna Espirita Santa, ktorý viedol Wolverhampton. Paratici sa však s Kaneom ešte nerozprával o budúcnosti: "Ešte sme nehovorili, pretože nechcem otravovať hráčov, ktorí hrajú na ME, to mi nepríde fér, keď sa sústredia na svoje ciele v národných tímoch."