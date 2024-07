Nový ročník bude so 14 účastníkmi, Richtárik očakáva vyrovnaný boj

Bratislava 24. júla (TASR) - V piatok sa zápasom medzi FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa a MŠK Žilina B začne ďalší ročník druhej najvyššej futbalovej súťaže. Opäť pod názvom MONACObet liga, podobne ako v minulej sezóne, keď sa prvýkrát predstavila s menom titulárneho partnera v názve.



Posledný ročník MONACObet ligy bol dramatický do konca. Futbalisti KFC Komárno si pod vedením trénera Mikuláša Radványiho, fanúšikmi oceneného ako trénera sezóny, vybojovali víťazstvo v súťaži a aj definitívu postupu až 28. kole. Až v tom poslednom sa však rozhodlo, že do baráže o najvyššiu súťaž pôjde FC Petržalka a nie Prešov, ktorý mal pritom priame postupové ambície. „Opäť raz bola súťaž vyrovnaná a priniesla napätie až do úplného konca, či už v boji o záchranu, ale hlavne o postup do Niké ligy. Potešilo nás, že sme získali titulárneho partnera. Teraz bude záležať aj nás, ako spoločne súťaž celkovo vylepšiť, či už po stránke marketingovej, ale aj športovej. Priestoru je dosť,“ povedal pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Miroslav Richtárik, vedúci oddelenia riadenia súťaží a predseda komisie pre riadenie II. ligy.



Kvalitné výkony predvádzali hráči Humenného, Šamorína či Považskej Bystrice. Fanúšikov potešili individuálne výkony. U najlepšieho strelca súťaže Jozefa Dolného z Prešova alebo u Martina Šimka, ktorý bol ocenený ako najlepší hráč súťaže. Presný zásah Jakuba Tancíka z Považskej Bystrice na trávniku Trebišova zas bol vyhodnotený ako gól sezóny v MONACObet lige.



Miroslav Richtárik sa v rozhovore pre futbalsfz.sk netajil tým, že ho potešil historicky prvý galavečer MONACObet ligy a tretích líg v Poprade. „Veľmi. Výborná akcia, čo nie je len môj názor. Prišlo asi 120 ľudí a čo bolo pozitívne, že 99 percent ocenených. Pekné kulisy, pekný program, malo to plynulý a nie nudný spád, proste zábava na úrovni aj s vtipnými komentármi. Spoločný galavečer pre MONACObet ligistov, ako aj treťoligistov bol super nápad. Verím, že sa z toho stane tradícia,“ dodal Miroslav Richtárik na margo galavečera, na ktorom boli ocenení už spomínaní hráči.



MONACObet liga bude mať v sezóne 2024/2025 štrnásť účastníkov, ktorí sa stretnú dvojkolovo každý s každým. Počet klubov v súťaži sa znížil po tom, čo sa Spartak Myjava prihlásil iba do tretej ligy a Slavoj Trebišov dokonca do žiadnej súťaže. Z najvyššej súťaže zostúpil FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, z nižšej súťaže postúpili Redfox Stará Ľubovňa a MFK Zvolen. „Treba to brať ako fakt. Mali sme už aj len pätnásť účastníkov. Samozrejme, šestnásť mužstiev by bolo optimum, k čomu sa o rok vrátime. Aj tak si myslím, že súťaž bude vyrovnaná a zaujímavá. Zostúpi len jeden tím,“ dodal Richtárik.



Prvé kolo je naplánované na posledný júlový víkend, a to od 26. do 28. júla. Po piatkovej predohrávke medzi Pohroním a Žilinou B sa v ňom stretnú Stará Ľubovňa - Zlaté Moravce, Zvolen - Petržalka, Púchov - Prešov, Šamorín - Liptovský Mikuláš, Malženice - Humenné, Považská Bystrica - Slovan B.



Postupové ambície má opäť Prešov, návrat do najvyššej súťaže je v plánoch FC ViOn, vidina najvyššej súťaže určite láka Petržalku, ale i Liptovský Mikuláš, ktorý ju tiež nedávno okúsil. „Verím, že napriek zníženému počtu účastníkov a menšiemu počtu zápasov kluby svojimi výkonmi prilákajú fanúšikov na štadióny, kde tí uvidia množstvo pekných gólov, pre ktoré sa oplatí prísť a vidieť zápas na živo. Očakávam vyrovnaný boj niekoľkých tímov o postup až do konca sezóny,“ dodal na záver Richtárik pre oficiálny web SFZ.