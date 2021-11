Nový ročník Diamantovej ligy v atletike odštartuje v Dauhe

Diamantová liga 2022:



13. mája /Dauha/



21. mája /Birmingham/



28. mája /Eugene/



5. júna /Rabat/



9. júna /Rím/



16. júna /Oslo/



18. júna /Paríž/



30. júna /Štokholm/



30. júla /Šanghaj/



6. augusta /Čína (o dejisku sa rozhodne neskôr)/



10. augusta /Monako/



26. augusta /Lausanne/



2. septembra /Brussel/



7.-8. septembra finále /Zürich/

Paríž 25. novembra (TASR) - Diamantová liga v atletike sa v roku 2022 bude konať v 14 mestách na štyroch rôznych kontinentoch. Kalendár novej sezóny predstavili organizátori vo štvrtok.Športovci budú od mája do septembra bojovať o body v 13 sériách, pričom najúspešnejší sa kvalifikujú do dvojdňového finále sezóny v Zürichu. Sezóna sa otvorí v Dauhe 13. mája, po nej sa atléti predstavia v anglickom Birminghame.Po majstrovstvách sveta (15. až 24. júla) sa DL presunie do Číny, po prvý raz od roku 2019. V septembri sa pred finále v Zürichu ešte atléti stretnú v Bruseli.