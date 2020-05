Nový ročník nemeckej Bundesligy by mohol začať 11. septembra

Berlín 31. mája (TASR) - Ročník 2020/2021 v nemeckej futbalovej Bundeslige by mohol odštartovať už 11. septembra, tvrdí periodikum Bild am Sonntag. Doteraz sa v krajine elitná súťaž rozbiehala vždy na konci augusta, pre pandémiu koronavírusu však bola liga prerušená na vyše dva mesiace. Rozbehla sa však ako prvá z najväčších kontinentálnych líg.



Do tvorby kalendárov národných líg však zásadne zasiahne rozhodnutie Európskej futbalovej únie (UEFA) o dohraní klubových aj reprezentačných súťaží. Najbližšie bude výkonný výbor UEFA zasadať 17. júna. Podľa "BamS" sa Bundesliga môže rozbehnúť aj koncom septembra a mohla by sa hrať bez tradičnej zimnej prestávky. Podľa zdroja periodika budú do konca tohto roka tri asociačné termíny pre reprezentácie a uvažuje sa, že sa počas nich budú hrať až tri namiesto doterajších dvoch zápasov. Informovala agentúra DPA.