Nový ročník NHL odštartoval víťazstvom St. Louis v Seattli 3:2

NHL - sumáre:



Seattle Kraken - St. Louis Blues 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)



Góly: 21. Dunn (Eberle), 23. Tolvanen (Evans, Tolvanen) - 34. Kyrou (Thomas, Faulk), 36. Broberg (Faulk, Holloway), 36. Kyrou (Texier). Brankári: Grubauer - Binnington, strely na bránku: 32:25.







Florida Panthers - Boston Bruins 6:4 (4:1, 1:1, 1:2)



Góly: 7. Bennett (Rodrigues), 8. Luostarinen (Lundell, Reinhart), 19. Reinhart (Barkov), 20. Bennett, 30. Gadjovich (J. Boqvist, Balinskis), 47. Rodrigues (Tkachuk, Ekblad) - 16. Zacha (E. Lindholm, Peeke), 33. McAvoy (Beecher, H. Lindholm), 57. Frederic (Brazeau), 59. Pastrňák (McAvoy). Brankári: Bobrovskij - Korpisalo, strely na bránku: 35:28.







Utah Hockey Club - Chicago Blackhawks 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)



Góly: 5. Guenther (Kesselring, Cooley), 14. Keller (Schmaltz, Hayton), 29. Hayton (Sergačov, Schmaltz), 60. Guenther (Cooley, Durzi), 60. Crouse (Cole) - 35. Teräväinen (Bedard, Jones), 45. Foligno (Vlasic, Bedard). Brankári: Ingram - Mrázek, strely na bránku: 26:27.

New York 9. októbra (TASR) - Nový ročník hokejovej NHL odštartoval v Severnej Amerike zápasom v Seattli, v ktorom domáci Kraken podľahol St. Louis Blues 2:3. Hostia prehrávali 0:2, dvoma gólmi v druhej tretine zariadil obrat Jordan Kyrou. V ďalšom dueli, ktorý sa hral v úvodnú zámorskú noc, obhajca titulu z Floridy zdolal Boston 6:4. Nováčik z Utahu zvíťazil vo svojej profiligovej premiére nad Chicagom 5:2.Po úvodnom pražskom "predkrme", keď hráči New Jersey v zostave so Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom v rámci Global Series dvakrát zvíťazili nad Buffalom (4:1, 3:1), sa v noci na stredu sezóna riadne rozbehla aj v zámorí. Na programe boli tri stretnutia, pričom v tom prvom na ľade Seattlu videli diváci obrat v podaní hostí zo St. Louis. Kraken viedol gólmi Vincea Dunna a Eeliho Tolvanena na začiatku druhej časti 2:0, no ešte v tej istej tretine Blues otočili skóre dvomi presnými zásahmi Kyroua a jedným gólom Philipa Broberga. Švédsky obranca skóroval vo svojom debute v drese "bluesmanov", presadil sa strelou zápästím z kruhu na vhadzovanie. "J," vyjadril sa 23-ročný Broberg. Ten v auguste podpísal ako obmedzený voľný hráč so St. Louis dvojročný kontrakt po tom, ako jeho predchádzajúci klub Edmonton nedorovnal ponuku Blues. Justin Faulk sa na víťazstve podieľal dvomi asistenciami, brankár Jordan Binnington pomohol k triumfu 30 úspešnými zákrokmi.Obratu predchádzala bitka Alexeja Toropčenka s domácim Yannim Gourdeom, ktorá hostí naštartovala. "," povedal Kyrou pre zámorské médiá. Kraken v doterajšej krátkej histórii klubu nikdy nevyhral prvý zápas v sezóne - prehral všetky štyri otváracie duely. "" poznamenal Dunn. Tréner Dan Bylsma tak zažil neúspešný štart na striedačke Seattlu.Florida vykročila za obhajobou Stanleyho pohára triumfom 6:4 nad Bostonom. Úradujúci šampión rozbehol sezónu svižne, už v prvej tretine nastrieľal hosťom štyri góly a vybudoval si náskok 4:1. Bruins prehrávali v závere 2:6, dvoma zásahmi už len zmiernili prehru. Sam Bennett sa pod triumf Panthers podpísal dvomi gólmi, jeho spoluhráči Sam Reinhart a Evan Rodrigues mali bilanciu 1+1. V drese Bostonu zaznamenal gól a asistenciu obranca Charlie McAvoy, strelecky sa presadili aj českí útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha."Panteri" pred úvodným buly slávnostne vyvesili pod strop svojej haly majstrovskú vlajku, ktorá bude navždy pripomínať zisk prvého Stanleyho pohára v histórii klubu. Slávnostný ceremoniál namotivoval domácich, aby od úvodu hrali na maximum. "," pochvaľoval si tréner domácich Paul Maurice. Bruins nepodržal brankár Joonas Korpisalo, ktorý inkasoval 6 gólov z 35 striel. Fín dostal medzi žŕdkami prednosť po tom, ako sa tímová jednotka Jeremy Swayman len v pondelok zapojil do prípravy po podpise osemročného 66-miliónového kontraktu. Slovenský hokej nemal v úvodnú zámorskú noc svoje zastúpenie.Historicky prvý zápas NHL sa hral v Salt Lake City, kam sa v lete presťahoval z Tempe klub Arizona Coyotes. Utah Hockey Club zvládol svoju premiéru a zdolal Chicago 5:2. Historický prvý gól Utahu strelil Dylan Guenther, ktorý sa presadil strelou z prvej po prihrávke Michaela Kesselringa a v 5. minúte poslal domácich do vedenia. Guenther strelil v zápase dva góly, keď v závere zvýšil na 4:2 do prázdnej bránky. Barrett Hayton sa na víťazstve podieľal gólom a asistenciou, Logan Cooley mal dve asistencie. Brankár Connor Ingram prispel k výhre 25 úspešnými zákrokmi. Blackhawks nestačili ani dve asistencie Connora Bedarda.Slovenský hokej nemal v úvodnú zámorskú noc svoje zastúpenie.