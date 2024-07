Nový ročník NHL začne dvojzápasom v Prahe medzi Buffalom a New Jersey

New York 2. júla (TASR) - Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne prvý októbrový týždeň v Prahe. Ročník odštartuje dvojzápas Buffala Sabres s New Jersey Devils, ktorý je na programe v piatok 4. a v sobotu 5. októbra.



Naspäť do zámoria sa profiliga presunie v utorok 8. októbra, úradujúci šampión Florida Panthers vyvesí majstrovskú vlajku v domácom dueli s Bostonom Bruins. V ten istý deň nastúpi aj nový tím z Utahu proti Chicagu a St. Louis sa stretne so Seattlom. V Európe sa odohrá aj dvojzápas Floridy s Dallasom, vo fínskom Tampere sa tímy predstavia 1. a 2. novembra.



V základnej časti, ktorá vyvrcholí 17. apríla, sa odohrá 1312 duelov, pričom každý tím ich má na programe 82. Zápas pod holým nebom NHL Winter Classic je naplánovaný na 31. december, stretnú sa v ňom hráči Blues a Blackhawks na bejzbalovom štadióne Wrigley Field v Chicagu. Základná časť bude mať od 10. do 21. februára prestávku pre Svetový pohár, na ktorom budú štartovať reprezentanti USA, Kanady, Švédska a Fínska. Informácie priniesla agentúra AFP.