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Nový ročník SBL sa začne 26. septembra, súťaž čaká mnoho zmien
Obmenami prešla nielen základná časť, ale po novom bude súčasťou sezóny aj play in turnaj.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Novú edíciu Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) čaká najväčší počet zmien za ostatné roky. Prvé kolo ďalšieho ročníka odštartuje 26. septembra s 11 účastníkmi. Obmenami prešla nielen základná časť, ale po novom bude súčasťou sezóny aj play in turnaj.
Z pomyselného trónu, na ktorom sú hráči Patrioti Levice nepretržite od roku 2022, pribudol do menoslovu konkurentov v SBL-ke Inter Basket. Držiteľ „divokej karty“ splnil všetky podmienky a po schválení Výkonným výborom a Hracou komisiou SBA tak môže zabojovať o Trofej Stanislava Kropiláka. Navýšenie počtu účastníkov na 11 prinieslo zmenu v podobe zrušenia baráže, po novom si víťaz spoločnej súťaže 1. ligy mužov a mladých mužov U23 vybojuje právo účasti v Tipos SBL pre sezónu 2027/2028.
Zmenami prešiel aj samostatný systém súťaže. Od 26. septembra si tímy zahrajú proti sebe dvojkolovo (doma-vonku). Následne sa uskutoční ešte jedna časť základnej fázy, do ktorej budú tímy nasadené podľa postavenia v tabuľke a zároveň bude zachovaný pomer domácich a vonkajších duelov. Cieľom týchto noviniek je väčšia flexibilita v kalendári v dôsledku vyššieho počtu účastníkov medzinárodných súťaží.
Šesť najlepších tímov po základnej časti si zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off, na družstvá na 7.-10. priečke čaká po novom play in turnaj, v ktorom sa bude hrať o zostávajúce dve miesta vo „vyraďovačke“. Víťaz duelu medzi 7. a 8. tímom pôjde do play off ako nasadená sedmička. Zdolaný dostane ešte jednu šancu, hrať bude proti víťazovi súboja medzi 9. a 10. tímom po základnej časti. Úspešnejší z tohto zápasu bude vo štvrťfinále ako nasadená osmička.
Štvrťfinále sa uskutoční na tri víťazné zápasy, v semifinále a finále budú potrebné štyri víťazstvá. Bronz získa vyššie postavený tím po základnej časti, ako tomu bolo aj v predošlých ročníkoch. Víťaz Tipos SBL za sezónu 2026/2027 spoznáme najneskôr 10. júna 2027.
V prvom kole nového ročníka by mali majstrovské Levice privítať doma Handlovú, toto stretnutie sa však môže odložiť pre povinnosti Patriotov v kvalifikácii Ligy majstrov. Na úvod príde k podtatranskému derby Spišských Rytierov so Svitom, nováčikovský Inter Basket vycestuje na palubovku Komárna. Vicemajstrovský Slovan sa predstaví v Košiciach a program úvodného kola uzatvorí súboj Prievidze s Lučencom. Na začiatok má voľno bronzový tím zo sezóny 2025/2026 Nitra Blue Wings.
Súboj o prvú trofej sezóny sa uskutoční v polovici februára 2027 (19. a 20. februára), kedy je na programe Final Four Slovenského pohára. O účastníkoch rozhodne poradie po polovici (11. kole) základnej časti. Súčasťou kalendára je opäť aj All-Star zápas, ktorý sa podarilo v predchádzajúcej sezóne úspešne reštartovať v Prievidzi.
Z pomyselného trónu, na ktorom sú hráči Patrioti Levice nepretržite od roku 2022, pribudol do menoslovu konkurentov v SBL-ke Inter Basket. Držiteľ „divokej karty“ splnil všetky podmienky a po schválení Výkonným výborom a Hracou komisiou SBA tak môže zabojovať o Trofej Stanislava Kropiláka. Navýšenie počtu účastníkov na 11 prinieslo zmenu v podobe zrušenia baráže, po novom si víťaz spoločnej súťaže 1. ligy mužov a mladých mužov U23 vybojuje právo účasti v Tipos SBL pre sezónu 2027/2028.
Zmenami prešiel aj samostatný systém súťaže. Od 26. septembra si tímy zahrajú proti sebe dvojkolovo (doma-vonku). Následne sa uskutoční ešte jedna časť základnej fázy, do ktorej budú tímy nasadené podľa postavenia v tabuľke a zároveň bude zachovaný pomer domácich a vonkajších duelov. Cieľom týchto noviniek je väčšia flexibilita v kalendári v dôsledku vyššieho počtu účastníkov medzinárodných súťaží.
Šesť najlepších tímov po základnej časti si zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off, na družstvá na 7.-10. priečke čaká po novom play in turnaj, v ktorom sa bude hrať o zostávajúce dve miesta vo „vyraďovačke“. Víťaz duelu medzi 7. a 8. tímom pôjde do play off ako nasadená sedmička. Zdolaný dostane ešte jednu šancu, hrať bude proti víťazovi súboja medzi 9. a 10. tímom po základnej časti. Úspešnejší z tohto zápasu bude vo štvrťfinále ako nasadená osmička.
Štvrťfinále sa uskutoční na tri víťazné zápasy, v semifinále a finále budú potrebné štyri víťazstvá. Bronz získa vyššie postavený tím po základnej časti, ako tomu bolo aj v predošlých ročníkoch. Víťaz Tipos SBL za sezónu 2026/2027 spoznáme najneskôr 10. júna 2027.
V prvom kole nového ročníka by mali majstrovské Levice privítať doma Handlovú, toto stretnutie sa však môže odložiť pre povinnosti Patriotov v kvalifikácii Ligy majstrov. Na úvod príde k podtatranskému derby Spišských Rytierov so Svitom, nováčikovský Inter Basket vycestuje na palubovku Komárna. Vicemajstrovský Slovan sa predstaví v Košiciach a program úvodného kola uzatvorí súboj Prievidze s Lučencom. Na začiatok má voľno bronzový tím zo sezóny 2025/2026 Nitra Blue Wings.
Súboj o prvú trofej sezóny sa uskutoční v polovici februára 2027 (19. a 20. februára), kedy je na programe Final Four Slovenského pohára. O účastníkoch rozhodne poradie po polovici (11. kole) základnej časti. Súčasťou kalendára je opäť aj All-Star zápas, ktorý sa podarilo v predchádzajúcej sezóne úspešne reštartovať v Prievidzi.
žreb 1. kola Tipos SBL 2026/2027:
Patrioti Levice - MBK Baník Handlová
BC Prievidza - BKM MIMEL Lučenec
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava
Spišskí Rytieri - Iskra Svit
BC Komárno - Inter Basket
Nitra Blue Wings má voľno
Termíny sezóny 2026/2027 Tipos SBL:
začiatok základnej časti - 26. septembra 2026
koniec základnej časti - 7. apríla 2027
play in (predkolo play off) /na 1 víťazstvo/ - 10. a 13. apríla 2027
začiatok play off - 16. apríla 2027
štvrťfinále /na 3 víťazstvá/: 16. - 28. apríla 2027
semifinále /na 4 víťazstvá/: 1. - 19. mája 2027
finále /na 4 víťazstvá/: 22. mája - 10. júna 2027
Superpohár - 4. septembra 2026
All Star zápas - 23. januára 2027 (predbežný termín)
Final Four Slovenského pohára - 19. a 20. februára 2027
Patrioti Levice - MBK Baník Handlová
BC Prievidza - BKM MIMEL Lučenec
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava
Spišskí Rytieri - Iskra Svit
BC Komárno - Inter Basket
Nitra Blue Wings má voľno
Termíny sezóny 2026/2027 Tipos SBL:
začiatok základnej časti - 26. septembra 2026
koniec základnej časti - 7. apríla 2027
play in (predkolo play off) /na 1 víťazstvo/ - 10. a 13. apríla 2027
začiatok play off - 16. apríla 2027
štvrťfinále /na 3 víťazstvá/: 16. - 28. apríla 2027
semifinále /na 4 víťazstvá/: 1. - 19. mája 2027
finále /na 4 víťazstvá/: 22. mája - 10. júna 2027
Superpohár - 4. septembra 2026
All Star zápas - 23. januára 2027 (predbežný termín)
Final Four Slovenského pohára - 19. a 20. februára 2027