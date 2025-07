Nový ročník slovenskej futbalovej súťaže odštartoval tromi remízami

Bratislava 27. júla (TASR) - Nový ročník najvyššej slovenskej futbalovej súťaže odštartoval tromi remízami vrátane deľby bodov medzi nováčikom Niké ligy Prešovom a obhajcom majstrovského titulu Slovanom Bratislava. Plný bodový zisk si pripísali Trenčín, Podbrezová a aj Spartak Trnava, ktorý ako jediný dosiahol víťazstvo rozdielom triedy.



Trnavčania ukončili prvý hrací víkend domácim víťazstvom nad Ružomberkom 3:0 a vďaka skóre sú na prvom mieste tabuľky. Hráči Michaloviec začali novú sezónu tam, kde skončili predošlú - na ihrisku Dunajskej Stredy. Rovnako ako 20. mája, aj tentoraz strelili jeden gól, no stačil im aspoň na remízu 1:1.



Na prvý zápas sezóny proti Trenčínu si bude dlho pamätať obranca Komárna Martin Šimko. V 13. minúte si nešťastne strelil vlastný gól, no o šesť minút trafil aj do bránky hostí. Tí však napokon prehrali 1:2 gólom Franka Sabljiča zo 74. minúty.



Duel Prešov - Slovan Bratislava mal prívlastok „Zápas mesiaca“ a svojím príbehom ho aj potvrdil. Vypredaná Futbal Tatran Aréna so 6320 divákmi pripravila aktérom vynikajúcu atmosféru, ktorú chválili aj obaja tréneri. Diváci síce videli územnú prevahu favorizovaného Slovana, ale aj štyri góly, nepremenenú penaltu Tatrana a konečnú deľbu bodov za remízu 2:2.



Hráči FC Košice druhýkrát za sebou inkasovali tri góly. V zápase na ihrisku Podbrezovej podľahli 1:3 a nenapravili si chuť po prehre s bieloruským Nemanom Grodno 2:3 v 1. zápase 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA.



Nepremenenú penaltu videli aj diváci na rozmočenom trávniku v Skalici, ktorá napokon remizovala so Žilinou 0:0. Hostia mohli ísť do vedenia v 26. minúte, ale Miroslav Káčer z bieleho bodu prestrelil bránku. Žilinčania nenašli cestu k víťazstvu a výsledkovo sa nedvihli po prehre v Čenstochowej 0:3 v kvalifikácii Konferenčnej ligy.







Niké liga, 1. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce 1:1 (0:1)



Góly: 67. Dukanovič - 38. Cottrell. Rozhodcovia: Gemzický - Vitko, Kuba, ŽK: Dzotsenidze, Bednár, Zubairu. 4075 divákov.



DAC: Filipe - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Mendez (84. Modesto) – Tuboly (61. Gruber), Bajo, Djukanović - Ramadan, Trusa (84. Blaško), Sylla (61. Gagua)



Michalovce: Lukáč - Pauschek, Dzotsenidze, Bednár, Bahi - Zubairu, Cottrell – Ahl (68. Shimamura), Musák, Hart (90. Danko) –Paulauskas (78. Žulevič)







KFC Komárno - AS Trenčín 1:2 (1:1)



Góly: 19. Šimko - 13. Šimko (vlastný), 74. Sabljič. Rozhodcovia: Choreň - Štofik, Roszbeck, ŽK: Hájovský, Nsumoh.



Komárno: Dlubáč - Krčík (82. Ganbold), Špiriak, Šimko, Rudzan - Šmehyl, Ožvolda, Žák, Tamás (64. Pastorek) - Bayemi (75. Csóka) - Boďa (64. Mashike)



Trenčín: Katič - Pávek (57. Skovajsa), Kranthove (67. Bagin), Bessilé, Holúbek - Goss - Hájovský (75. Khan), Yakubu - Nsumoh, Sabljič, Sunday (57. Suleiman)







FC Tatran Prešov - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:2)



Góly: 34. Regáli, 52. Olejník - 32. Kucharevič, 39. Ofori. Rozhodcovia: Kráľovič - Štrbo, Vorel, ŽK: Míka - Weiss ml., Mustafič, 6320 divákov.



Prešov: Bajza - Šimko, Menich, Míka - Kotula, Olejník (67. Masaryk), Begala, Potoma (67. Souček), Sipľak - Wolsztynski (78. Balodis), Regáli (57. Sagna)



Slovan Bratislava: Trnovský - Lichý, Ignatenko, Cruz - Marcelli (66. Tolič), Savvidis (85. Blackman), Mustafič, Yirajang (66. Weiss) - Ofori (66. Barseghjan), Kucharevič, Mak (66. Ibrahim)







FK Železiarne Podbrezová – FC Košice 3:1 (1:0)



Góly: 41. Havrylenko, 54. Smékal (z 11m), 80. Kujabi – 62. Jakúbek. Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Hrmo. ŽK: Mielke - Magda, 1108 divákov



Podbrezová: Rehák – Niňaj (84. Luka), Markovič, Mielke – Deml, Palumets, Chyla (84. Paraj), Havrylenko (90. Sallah) – Štefánik (68. Tatolna) – Smékal, Šiler (68. Kujabi)



Košice: Šípoš – Kružliak (46. Madleňák), Krivák, Jakubko – Kakay (72. Palacin), Dimun, Gallovič (62. Sovič), Jakúbek, Magda (62. Čerepkai) – Jones (81. Goljan), Perišič







MFK Skalica - MŠK Žilina 0:0



Rozhodcovia: Kišš – Ferenc, Hrebeňár, ŽK: Junas - Prokop, Narimanidze, Kaša, 613 divákov.



Skalica: Junas - Šimko, Podhorin, Suver, Gaži - Bariš, Mášik - Morong (69. Černek), Smejkal (56. Švec), Seitz (56. Fábry) - Potočný (69. Hollý)



Žilina: Belko - Roginič, Minárik, Narimanidze - Kopásek, Gidi, Káčer (59. Faško), Bari (59. Ďatko) - Iľko (84. Sanusi), Prokop (46. Adang), Ďuriš (59. Kaprálik)







FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok 3:0 (1:0)



Góly: 43. Paur, 55. Azango, 73. Procházka. Rozhodcovia: Glova – Bednár, Zemko, ČK: 58. Huf (Ružomberok), 4273 divákov.



Spartak: Frelih – Ujlaky, Koštrna, Twardzik – Holík (81. Tomič), Kratochvíl (81. Badolo), Moistsrapishvili (67. Procházka), Jureškin – Azango, Paur (67. Kudlička), Škrbo (67. Daniel)



Ružomberok: Ťapaj – Slávik (63. Šulek), Gomola, Köstl, Selecký, Tučný – Hladík (28. Kelemen), Múdry, Buchvaldek (76. Luterán), Domonkos (76. Bačík) – Huf







tabuľka po 1. kole:



1. Trnava 1 1 0 0 3:0 3



2. Podbrezová 1 1 0 0 3:1 3



3. Trenčín 1 1 0 0 2:1 3



4. Slovan Bratislava 1 0 1 0 2:2 1



5. Prešov 1 0 1 0 2:2 1



6. Dunajská Streda 1 0 1 0 1:1 1



7. Michalovce 1 0 1 0 1:1 1



8. Žilina 1 0 1 0 0:0 1



9. Skalica 1 0 1 0 0:0 1



10. Komárno 1 0 0 1 1:2 0



11. Košice 1 0 0 1 1:3 0



12. Ružomberok 1 0 0 1 0:3 0