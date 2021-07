Nový ročník Tipos extraligy bude bez Miškovca

Bratislava 26. júla (TASR) - Do súťažného ročníka 2021/2022 Tipos extraligy nenastúpi maďarský DVTK Jegesmedvék Miškovec, ktorý odohral v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži tri sezóny.



"Ligová rada SZĽH dnes rozhodla o formáte súťažného ročníka 2021/22," informuje Tipos extraliga o novinkách na sociálnej sieti. Nováčikom súťaže bude HK Spišská Nová Ves, HC 07 Detva nahradí HC 21 Prešov.



Základná časť Tipos extraligy s dvanástimi účastníkmi bude mať 50 kôl, z toho 6 regionálnych počas vianočných sviatkov. Prvých šesť tímov postúpi automaticky do štvrťfinále play off, mužstvá zo siedmeho až desiateho mieta tabuľky odohrajú predkolo o dve miestenky. Pre jedenásty tím sezóna skončí a dvanásty odohrá baráž s víťazom Slovenskej hokejovej ligy (SHL).