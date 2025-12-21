< sekcia Šport
NOVÝ SLOVENSKÝ REKORD: Postaral sa o neho Košťál
O jednu stotinu prekonal Ľuboša Križka spred 19 rokov.
Autor TASR
Košice 21. decembra (TASR) - Slovenský plavec Samuel Košťál sa postaral o nový národný rekord na majstrovstvách Slovenska open a juniorov v krátkom bazéne v Košiciach v disciplíne 100 m znak časom 52,08 sekundy. O jednu stotinu prekonal Ľuboša Križka spred 19 rokov. Terézia Horváthová zvíťazila v rovnakej disciplíne v novom slovenskom juniorskom rekorde (59,90 s)
Podmaníková si podmanila disciplínu 50 m prsia časom 31,02 sekundy, medzi mužmi triumfoval v rovnakej disciplíne Leonardo Bergomi (27,76 s). Preteky na 200 m voľným spôsobom sa stali korisťou zástupcov PK Orca Bratislava, konkrétne Jakuba Poliačika (1:45,95 min.) a Ellie Freeze (2:02,42). Na 200 m motýlik zvíťazili Richard Púček (1:57,66 min) a Sophia Gray (2:18,35), Koštálovi s Horváthovou sa podarilo vyhrať aj na 100 m polohové preteky.
Jakub Gabriel ovládol 800 m voľným spôsobom (8:00,39), medzi ženami sa z triumfu radovala Karolína Valko. Štafety na 4x100 m voľným spôsobom sa stali záležitosťou XBS swimming medzi mužmi (3:26,70) a STU Trnava (3:58,09) medzi ženami.
