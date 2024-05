NOVÝ SVETOVÝ REKORD: Keňanka Chebetová vylepšila čas v behu na 10000 m

Sha'Carri Richardsonová drží kus pásky po víťazstve v behu na 100 metrov na atletických pretekoch Prefontaine Classic v sobotu 25. mája 2024 v Eugene v štáte Ore. Foto: TASR/AP

Diamantová liga - míting v americkom Eugene, výsledky:



Muži



100 m: 1. Christian Coleman (USA) 9,95 s, 2. Ferdinand Omanyala (Keňa) 9,98, 3. Brandon Hicklin (USA) 10,08



200 m: 1. Kenneth Bednarek 19,89 s, 2. Courtney Lindsey (USA) 20,09, 3. Kyree King (všetci USA) 20,15



míľa: 1. Josh Kerr (V. Brit.) 3:45,34 min - svetový výkon roka, 2. Jakob Ingebrigtsen 3:45,60, 3. Yared Nuguse (USA) 3:46,22



10.000 m (mimo DL): 1. Daniel Mateiko 26:50,81 min - svetový výkon roka, 2. Nicholas Kipkorir 26:50,94, 3. Benard Kibet (všetci Keňa) 26:51,09



110 m prek.: 1. Grant Holloway 13,03 s - svetový výkon roka, 2. Daniel Roberts 13,13, 3. Freddie Crittenden (všetci USA) 13,16



400 m prek.: 1. Gerald Drummond (Kost.) 48,56 s, 2. Rasmus Mägi (Est.) 48,85, 3. CJ Allen (USA) 48,99



guľa: 1. Joe Kovacs 23,13 m - svetový výkon roka 2. Payton Otterdahl (obaja USA) 22,16; 3. Chukwuebuka Enekwechi (Nigéria) 21,91







Ženy



100 m: 1. Sha'Carri Richardsonová (USA) 10,83 s, 2. Julien Alfredová (Sv. Lucia) 10,93, 3. Dina Asherová-Smithová (V. Brit.) 10,98



800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:55,78 min - svetový výkon roka, 2. Mary Moraaová (Keňa) 1:56,71, 3. Jemma Reekieová (V. Brit.) 1:57,45,



1500 m: 1. Diribe Weltejiová (Et.) 3:53,75 min, 2. Jessica Hullová (Austr.) 3:55,97 - kontinentálny rekord, 3. Elle St. Pierrová (USA) 3:56,00



5000 m: 1. Tsigie Gebreselamová 14:18,76 min - svetový výkon roka, 2. Ejgayehu Tayeová 14:18,92, 3. Freweyni Hailuová (všetky Et.) 14:20,61;



10.000 m (mimo DL): 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 28:54,14 min - svetový rekord, 2. Gudaf Tsegayová (Et.) 29:05,92, 3. Lilian Kasait Rengeruková (Keňa) 29:26,89



3000 m prek.: 1. Peruth Chemutaiová (Uganda) 8:55,09 min - svetový výkon roka, 2. Beatrice Chepkoechová 8:56,51, 3. Faith Cherotichová (obe Keňa) 9:04,45;



trojskok: 1. Leyanis Perezová-Hernandezová (Kuba) 14,73 m, 2. Thea Lafondová (Dominika) 14,62, 3. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,55



žrď: 1. Emily Groveová 463 cm, 2. Katie Moonová (obe USA) 453, 3. Robeilys Peinadová (Ven.) 4,53



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 67,36 m, 2. Yaime Pérezová (Kuba) 67,25, 3. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 64,88

Eugene 26. mája (TASR) - Ozdobou piatkového atletického mítingu Diamantovej ligy v americkom Eugene bol nový svetový rekord v behu na 10.000 m žien, o ktorý sa postarala Keňanka Beatrice Chebetová a mal hodnotu 28:54,14 min. Svetovým výkonom roka zažiaril Američan Joe Kovacs v guli (23,13 m), ďalší domáci atlét Grant Holloway na 110 m prek. (13,03 s), Uganďanka Peruth Chemutaiová na 3000 m prek. (8:55,09 min), či Etiópčanka Tsigie Gebreselamová na 5000 m (14:18,76 min).Beh na 10.000 m v programe Diamantovej ligy tradične nebýva, organizátori ho však tentokrát zaradili do predprogramu a Chebetová sa im odvďačila najlepším spôsobom. Dvadsaťštyriročná úradujúca majsterka sveta v krose prekonala historické maximum, ktoré doteraz držala Etiópčanka Letesenbet Gideyová. Tá na mítingu v holandskom Hengele v júni 2021 dosiahla čas 29:01,03. Doterajší osobák Chebetovej mal hodnotu 33:29,70 a túto disciplínu nikdy nebežala mimo Kene. V Eugene však vyťažila z troch vodičiek a svetelnej technológie, ktorá hodnotu historického maxima neustále ukazovala.prezradila podľa AFP Chebetová, ktorá oznámila, že pod piatimi kruhmi v Paríži plánuje ísť obe najdlhšie trate na dráhe. Desaťtisícku išli v Eugene aj muži a vyhral ju Keňan Daniel Mateiko v svetovom výkone sezóny 26:50,81 min.Na míli na seba narazili Josh Kerr a Jakob Ingebrigtsen prvýkrát, odkedy Brit nečakane zdolal Nóra minulý rok na MS v Budapešti. Dopadlo to rovnako, Kerr zvíťazil vo svetovom výkone roka 3:45,34 min a navyše na tradičnej britskej dištancii zlepšil národný rekord. Dvojnásobný majster sveta na 5000 m Ingebrigtsen dobehol druhý za 3:45,60, má však za sebou osemmesačnú pauzu pre problémy s achilovkou.Na stovke žien triumfovala domáca úradujúca majsterka sveta Sha'Carri Richardsonová v čase 10,83 s. Obhajkyňa olympijského zlata Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová ukázala, že zatiaľ nemá formu, keď finišovala posledná za 11,30. Stovka mužov pri neprítomnosti Noaha Lylesa patrila Christianovi Colemanovi, ktorý zabehol 9,95.Súťaž guliarov bola napokon ochudobnená o svetového rekordéra Ryana Crousera, no Kovacs naplnil očakávania a ako prvý v sezóne hodil cez 23 m. Gebreselamovej sezónne maximum na 5000 m sa zrodilo po tuhom boji s krajankou Ejgayehu Tayeovou, ktorá zabehla 14:18,92 a zaostala tak za víťazkou iba o 16 stotín sekundy. Chemutaiová na stípli zaznamenala nielen výkon roka, ale aj národný rekord Ugandy.