NOVÝ SVETOVÝ REKORD: Vincentová triumfovala v C1 na 200m

Rýchlostná kanoistika, ženy:



C1 na 200 m: 1. Katie Vincentová (Kan.) 44,12 sek., 2. Nevin Harrisonová (USA) 44,13, 3. Yarisleidis Cirilová (Kuba) 44,36, 4. Antia Jacomeová (Šp.) 44,78, 5. Julija Truškinová (NŠ) 44,83, 6. Sophia Jensenová (Kan.) 45,08, 7. Lin Wen-ťün (Čína) 45,23, 8. Kincso Takácsová (Maď.) 45,68

Paríž 10. augusta (TASR) - Kanadská kanoistka Katie Vincentová vytvorila svetový rekord v disciplíne C1 na 200 m. Vo finále OH v Paríži dosiahla čas 44,12 sekundy a pred striebornou Američankou Nevin Harrisonovou triumfovala s náskokom jednej stotiny sekundy. O víťazke rozhodla až cieľová fotografia. Bronz si odniesla Yarisleidis Cirilová z Kuby (44,36).Diváci sledovali od úvodu tesný súboj medzi Vincentovou a Harrisonovou, ktorý napokon dopadol lepšie pre Kanaďanku. Dvadsaťosemročná rekordérka získala svoju prvú zlatú medailu a celkovo tretí cenný kov z OH. V Paríži už obsadila bronzovú priečku v C2 na 500, rovnako ako na predošlých OH v Tokiu.