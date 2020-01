Tréner futbalistov do 21 rokov Kentoš: V Turecku chcem spoznať hráčov

Nominácia SR 21:



brankári: Benjamín Száraz (DAC Dunajská Streda), Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Samuel Petráš (MŠK Žilina)



obrancovia: Kristián Vallo, Adam Kopas, Branislav Sluka (všetci MŠK Žilina), Alex Holub, Alexander Mojžíš (obaja MFK Ružomberok), Martin Šulek (AS Trenčín), Ivan Mesík (Spartak Trnava), Matúš Vojtko (Zemplín Michalovce)



stredopoliari: Jakub Švec, Martin Kovaľ (obaja ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Jozef Špyrka (Železiarne Podbrezová), Jakub Kadák (AS Trenčín), Martin Gamboš (Spartak Trnava), Adam Brenkus (MFK Ružomberok), Ján Bernát, Dávid Ďuriš (obaja MŠK Žilina), Peter Kolesár (Zemplín Michalovce), Denis Baumgartner (FK Senica)



útočníci: Ladislav Almási (FC Petržalka), Marek Fábry (FC Nitra)





náhradníci:



brankári: Dávid Šípoš (FC Nitra), Denis Chudý (AS Trenčín), Martin Vantruba (FK Pohronie/Slavia Praha)



obrancovia: Denis Knižka (FK Dubnica nad Váhom), Ondrej Elexa (FC Nitra), Filip Vaško (Udinese Calcio), Samuel Kozlovský (Slovan Bratislava), Matej Madleňák (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Kristián Mihálek (Spartak Trnava), Matej Grešak, Tibor Slebodník (obaja FK Poprad), Denis Potoma (Slovan Bratislava), Martin Mášik (MFK Skalica), Kristián Lukáčik (ŠKF Sereď)



útočníci: Marko Kelemen (Spartak Trnava), Peter Voško (Partizán Bardejov), Roland Gerebenits (MŠK Žilina), Martin Rymarenko (FC ŠTK 1914 Šamorín)



Hlasy futbalistov:



Adam Kopas







Denis Baumgartner





Senec 5. januára (TASR) - Nový tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš hodlá využiť januárové herné sústredenie v Turecku na čo najlepšie spoznanie hráčov. V 23-člennom kádri pre dva zápasy v Beleku figurujú len futbalisti zo slovenských klubov, keďže nejde o oficiálny asociačný termín.Kentoš na poste nahradil Adriana Guľu, ktorý sa stal trénerom českej Viktorie Plzeň.povedal Kentoš na nedeľnom zraze v Senci.Slováci do 21 rokov odohrajú počas kempu dve prípravné stretnutia. Na prvý zápas nastúpia proti tureckému druholigistovi, v druhom stretnutí si 12. januára 2020 o 15.00 SEČ (o 17.00 h miestneho času) zmerajú sily s rovesníkmi z Dánska. Bývalý kouč MŠK Žilina má pred kempom jasne vytýčené plány.povedal.Mladí Slováci nemajú najlepšie rozohranú kvalifikáciu ME 2021, doposiaľ prehrali v Azerbajdžane 1:2, vyhrali v Lichtenštajnsku 4:2, podľahli Francúzsku 3:5 a poradili si s Gruzínskom 3:2. Kentoš nad tímom palicu neláme.dodal.V Senci sa v nedeľu zišiel kompletný tím, za kabínu dostal pred médiami priestor aj stredopoliar FK Senica Denis Baumgartner.vyjadril sa Baumgartner.