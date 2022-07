Nový tréner Paríž Saint-Germain Galtier sľubuje tvrdú prácu

Paríž 5. júla (TASR) - Christophe Galtier sa stal v poradí siedmym trénerom francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain za uplynulých jedenásť rokov. Katarskí majitelia si od jeho príchodu sľubujú najmä stmelenie hráčskej kabíny a naštartovanie novej éry.



Galtier podpísal dvojročný kontrakt, oficiálne ho predstavili ako nástupcu Argentínčana Mauricia Pochettina na utorkovej tlačovej konferencii. "Je pred nami nová éra, nová atmosféra, nové výzvy. Som šťastný, že sa nám podarilo angažovať kvalitného trénera, ktorý vo Francúzsku požíva veľký rešpekt a dosiahol niekoľko pozoruhodných úspechov," citovala AP prezidenta PSG Nassera al-Khelaifiho.



Päťdesiatpäťročný Galtier viedol v uplynulej sezóne Nice, predtým pracoval štyri roky v Lille a osem v St. Etienne. So St. Etienne vyhral v roku 2013 Ligový pohár a s Lille vlani ligu. Trikrát ho vyhlásili za najlepšieho trénera najvyššej súťaže. Rodáka z Marseille čaká na lavičke PSG náročná úloha uspieť v Lige majstrov, čo sa jeho predchodcom zväčša nepodarilo. Maximom Paríža v prestížnej súťaži je účasť vo finále v sezóne 2019/2020, v ktorom prehral s Bayernom Mníchov 0:1 a zostal tesne pod vrcholom.



"K úspechu vedie iba jedna cesta - tvrdá práca. Cítim veľkú hrdosť a zodpovednosť, ale som pripravený zhostiť sa tejto úlohy. Keďže som ponuku majiteľov PSG prijal, svedčí to o tom, že mi dôverujú. Chceme spolu dosiahnuť niečo veľké a najmä naplniť pocitom šťastia fanúšikov," uviedol Galtier po nástupe do funkcie.



Pochettino prišiel do PSG v januári 2021 a mal platnú zmluvu až do roku 2023, tú však vedenie klubu v utorok vypovedalo. V uplynulej sezóne získal s tímom majstrovský titul v Ligue 1, v Lige majstrov však PSG skončil už v osemfinále po dvojzápase s neskorším víťazom Realom Madrid. Ako jeho možný nástupca sa spomínal aj Zinedine Zidane, no ten má údajne záujem o pozíciu reprezentačného trénera Francúzska a tak funkcionári PSG doviedli do úspešného konca rokovania s Galtierom.



Nová sezóna najvyššej francúzskej súťaže odštartuje v prvý augustový víkend, Paríž SG nastúpi v 1. kole na pôde Clermontu Foot. Týždeň predtým (31. júla v Tel Avive na Bloomfield Stadium) si úradujúci šampión zmeria sily s FC Nantes v zápase o francúzsky Superpohár (Trophée des Champions).