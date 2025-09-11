< sekcia Šport
Nový tréner Postecoglou chce získať s Nottinghamom cennú trofej
Som víťazný typ, povedal o sebe britským médiám.
Autor TASR
Londýn 11. septembra (TASR) - Austrálsky futbalový tréner Ange Postecoglou sa po príchode na lavičku Nottinghamu Forest netají smelými ambíciami. S klubom anglickej Premier League chce získať cennú trofej, na ktorú „lesníci" čakajú už 35 rokov.
„Som víťazný typ. Uplynulá sezóna bola pre Nottingham veľmi úspešná, siedme miesto v lige bolo skvelé, no mám pocit, že vedenie klubu i fanúšikovia chcú ešte viac. Myslím, že nás čaká vzrušujúce obdobie. Chcem získať pre Nottingham niektorú z cenných trofejí," uviedol pre britské médiá Postecoglou, ktorý v minulej sezóne priviedol Tottenham Hotspur k triumfu v Európskej lige UEFA.
Na poste kouča Nottinghamu nahradil odvolaného Portugalčana Nuna Espirita Santa. Postecoglou je tréner s 25-ročnými skúsenosťami v profesionálnom futbale. Po úspešných sezónach v Austrálii a Japonsku sa stal kormidelníkom Celticu Glasgow. V prvej sezóne v Škótsku získal s tímom domáce double, v tej druhej dokonca treble.
