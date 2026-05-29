Nový tréner Prešova je doterajší asistent v Košiciach Colville
Autor TASR
Prešov 29. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ryan Colville. Kanadský kouč uplynulé tri sezóny pôsobil ako asistent v Košiciach.
Colville pracoval v pozícii videoanalytika pre kluby zámorskej NHL Columbus Blue Jackets a Los Angeles Kings. Ako súčasť organizácie „kráľov" získal v roku 2012 Stanleyho pohár. Neskôr pôsobil ako hlavný tréner a generálny manažér v klube Cincinnati Thunder v nižšej zámorskej súťaži NA3HL a päť sezón ako asistent trénera v klube Red Deer Rebels vo WHL. Košice boli pre neho prvou skúsenosťou s európskym hokejom a pozíciu hlavného trénera si vyskúša v tíme, ktorý si pokračovanie v nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy vybojoval v baráži. Správu zverejnil klub HC Prešov na sociálnej sieti Facebook.
