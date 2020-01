Nový tréner Quique Setién povedie Barcelonu do júna 2022

Barcelona 14. januára (TASR) – Novým trénerom futbalistov FC Barcelona sa stal Quique Setién. Vedenie katalánskeho klubu potvrdilo, že 61-ročný kouč nahradil na poste Ernesta Valverdeho.



Valverde v pondelok ešte poslednýkrát viedol tréning mužstva, no klub krátko pred polnocou po vzájomnom rokovaní s trénerom a vyše štvorhodinovom zasadnutí Správnej rady potvrdil, že na lavičke skončil. Setién naposledy viedol Betis Sevillu. Nový tréner bude trénovať mužstvo do 30. júna 2020. Informovala agentúra AFP.



Barcelona je na čele La Ligy, no vyhrala len jeden z posledných piatich duelov, medzi ktoré patrí aj prehra v semifinále Španielskeho superpohára s Atleticom Madrid (2:3).



Päťdesiatpäťročný Valverde zasadol na lavičku Kataláncov v máji 2017 a doviedol ich k dvom ligovým titulom, Kráľovskému poháru (2018) a španielskemu superpoháru (2018). Je prvý tréner, ktorého klub vyhodil od roku 2003, keď rovnako dopadol Holanďan Louis van Gaal.



"FC Barcelona a Ernesto Valverde sa dohodli na ukončení kontraktu," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré klub zverejnil na svojej stránke v pondelok v noci. Nového trénera oficiálne predstavia na tlačovej konferencii v utorok o 14.30 h na Camp Nou. "Barcelona a Quique Setién sa dohodli, že nový tréner bude viesť mužstvo do 30. júna 2022. Setién je jeden z najskúsenejších trénerov v španielskom futbale," agentúra AFP cituje z vyhlásenia klubu.



Setién absolvuje premiéru v nedeľu, keď Barcelona privíta doma Granadu.