Nový Zéland sa vracia na šampionát po 16 rokoch, lídrom Wood
Nový Zéland má zo všetkých účastníkov MS najnižší renking FIFA, je na 85. mieste.
Autor TASR
Auckland 14. mája (TASR) - Útočník Nottinghamu Forest Chris Wood je najvýraznejšou osobnosťou futbalovej reprezentácie Nového Zélandu, ktorá sa na nadchádzajúcom turnaji v USA, Kanade a Mexiku pokúsi vybojovať premiérový triumf na svetovom šampionáte. Vo zverejnenej nominácii sú dvaja hráči so skúsenosťou z MS.
Nový Zéland sa na svetovom šampionáte predstavil doteraz dvakrát. V Španielsku 1982 prehral všetky tri stretnutia a v JAR 2010 vo všetkých troch remizoval, i v súboji so Slovenskom (1:1) a nepostúpil zo skupiny. V kádri bol pred 16 rokmi aj Wood, vtedy ako najmladší hráč tímu. Dnes už 34-ročný kanonier má na konte 88 štartov za reprezentáciu a 45 gólov. Do nominácie sa dostal aj ďalší účastník MS 2010 obranca Tommy Smith, 36-ročný bývalý kapitán „All Whites“ hral v uplynulej sezóne piatu najvyššiu anglickú súťaž za Braintree Town.
Nový Zéland má zo všetkých účastníkov MS najnižší renking FIFA, je na 85. mieste. Na turnaj sa dostal priamo ako víťaz oceánskej zóny kvalifikácie. V G-skupine nastúpi proti Iránu, Egyptu a Belgicku. Informovala AFP.
Útočníci: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Elijah Just (FC Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (FC Auckland), Ben Waine (FC Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Nominácia Nového Zélandu na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku:
Brankári: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (FC Auckland)
Obrancovia: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (AFC Wrexham), Francis de Vries (FC Auckland), Callan Elliot (FC Auckland), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (FC Auckland), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Stredopoliari: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking Stavanger), Matt Garbett (Peterborough United), Ben Old (AS St. Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
