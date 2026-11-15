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Nový Zéland vyhral v prípravnom stretnutí nad Indiou 3:0
O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď sa postupne strelecky presadili Finn Surman, James McGarry a kapitán Chris Wood.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti Nového Zélandu zvíťazili v prípravnom zápase nad Indiou 3:0. O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď sa postupne strelecky presadili Finn Surman, James McGarry a kapitán Chris Wood.
Medzištátny prípravný zápas:
Nový Zéland - India 3:0 (3:0)
Góly: 22. Surman, 40. McGarry, 44. Wood
Nový Zéland - India 3:0 (3:0)
Góly: 22. Surman, 40. McGarry, 44. Wood