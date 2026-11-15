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Nový Zéland vyhral v prípravnom stretnutí nad Indiou 3:0

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Ind Tomba Singh Haobam (vľavo) a Novozélanďan Lukas Kelly-Heald si podávajú ruky po medzinárodnom priateľskom futbalovom zápase v Christchurchi na Novom Zélande v nedeľu 15. novembra 2026. Foto: TASR/AP

O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď sa postupne strelecky presadili Finn Surman, James McGarry a kapitán Chris Wood.

Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Futbalisti Nového Zélandu zvíťazili v prípravnom zápase nad Indiou 3:0. O svojom triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď sa postupne strelecky presadili Finn Surman, James McGarry a kapitán Chris Wood.



Medzištátny prípravný zápas:

Nový Zéland - India 3:0 (3:0)

Góly: 22. Surman, 40. McGarry, 44. Wood
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