Novým basketbalovým trénerom Interu sa stal Čiernohorec Rakočevič

Bratislava 20. júna (TASR) - Basketbalový klub Inter Bratislava obsadil post hlavného trénera pre sezónu 2022/2023 v Niké Slovenskej basketbalovej lige. Do tímu sa vracia 36-ročný Čiernohorec Danilo Rakočevič, tentoraz už do pozície šéfa lavičky.



Rakočevič pôsobil na Pasienkoch už počas sezóny 2019/2020, vtedy bol asistentom Aramisa Nagliča. Následne dva roky trénoval hráčov Handlovej. "Vraciam sa s výbornými pocitmi. Stále mi je ľúto sezóny 2019/2020, keď som pracoval s Aramisom. Keby všetko neprerušil covid, možno by to trvalo dlhšie. Ročník sme vtedy nedokončili. Teraz je situácia iná. Klub nedeklaruje najvyššie ambície, ale Inter je stále Inter a túto značku treba reprezentovať najlepšie ako sa dá," citovala nového trénera Interu oficiálna klubová webstránka.