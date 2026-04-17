Novým generálnym manažérom Devils sa stal Mehta
Autor TASR
Newark 17. apríla (TASR) - Novým generálnym manažérom klubu zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils sa stal 48-ročný Sunny Mehta. Uplynulých šesť sezón strávil v organizácii Floridy Panthers, s ktorou dvakrát získal Stanleyho pohár. V novom pôsobisku vystriedal Toma Fitzgeralda, ktorého vedenie klubu nedávno odvolalo z funkcie.
Mehta už v rokoch 2014 - 2018 pracoval pre Devils ako analytik. Klub, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Šimon Nemec, sa v sezóne 2025/2026 neprebojoval do play off a pred záverom základnej časti sa rozhodol pre zmenu na poste generálneho manažéra. Mehta berie svoje vymenovanie ako novú výzvu. „Pre mňa, chlapca, ktorý je z New Jersey a vyrastal pri sledovaní tréningov Devils, je to splnený sen. Tím má obrovské jadro, ktoré sa pokúsi vrátiť medzi kandidátov na Stanleyho pohár. Máme veľa mladých talentov a silnú fanúšikovskú základňu, ktorá má chuť na úspech. Sledoval som, ako New Jersey Devils trikrát získali Stanleyho pohár a teším sa na prácu, ktorej cieľom bude vrátiť sa na najvyššiu úroveň,“ povedal Mehta.
Klub má pod platovým stropom priestor 13 miliónov dolárov, pričom veľká časť tímu má zmluvu aj pre nasledujúcu sezónu 2026/2027. Jednou z prvých úloh nového generálneho manažéra bude nový kontrakt s kapitánom Nicom Hischierom. Súčasná zmluva sa mu skončí po sezóne 2026/2027, no už od 1. júla 2027 môže podpísať novú.
