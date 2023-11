Novým generálnym manažérom Spartaka Trnava bude Martin Hudec

Trnava 20. novembra (TASR) - Futbalový klub Spartak Trnava bude mať nového generálneho manažéra. Stane sa ním Martin Hudec, ktorý v klube pracuje od konca minulej sezóny.



"Som vďačný za dôveru, ktorú mi dali majitelia bratia Drobní a prezident Peter Macho. Chcel by som zúročiť svoje skúsenosti, ktoré som nadobudol vo firmách majiteľov a teším sa, že môžem skĺbiť svoju prácu a svoje hobby, čím sa nemôže pochváliť každý. Asi ako každý Trnavčan mám Spartak v srdci a vzťah ku klubu budovala odmalička moja rodina. Športový klub je ako živý organizmus, ktorý sa rozvíja a mení každým dňom, zápasom, akciou, strelou alebo obranným zákrokom a láka ma byť toho súčasťou. Mojím cieľom je tento organizmus spolu s mojimi kolegami manažovať tak, aby bol stále atraktívnejší pre každého fanúšika Spartaku Trnava," uviedol na klubovom webe.



Spartak nemal túto pozíciu obsadenú od minulého roka. Náplňou práce nového generálneho manažéra bude najmä operatívna časť klubu, čo zahŕňa obchod, marketing, prevádzku a iné sekcie dôležité pre bezproblémový chod. Športová časť, ako aj komunikácia so strešnými orgánmi ligy a ostatnými klubmi, ostane v réžii súčasného prezidenta klubu.



"Veľmi sa tešíme, že Martin prijal našu ponuku na post generálneho manažéra Spartaka Trnava. Poznáme sa takmer 10 rokov a za ten čas sme dosiahli spoločne mnoho pracovných úspechov, ale zároveň sme si vytvorili aj skvelý osobný vzťah. Martin je duchom športovec a najmä tímový hráč. Má podobné hodnotové nastavenie ako my a už dnes dokázal, že Spartaku má čo odovzdať. Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a prajeme mu veľa úspechov pri rozvoji klubu," uviedli spolumajitelia klubu Michal Drobný a Tomáš Drobný.



Nový generálny manažér odbremení od niektorých povinností najmä prezidenta klubu Petra Macha. "Martin Hudec v našom klube pôsobí už dlhšie na riadiacej pozícii, po novom bude zastávať funkciu generálneho manažéra. Ide o človeka, ktorý má dlhoročné skúsenosti s vedením tímu ľudí vo firmách majiteľov Spartaka. Osobne ho považujem za veľmi šikovného a pracovitého manažéra, ktorého ambíciou je, aby veci napredovali správnym smerom. Navyše, je to Trnavčan, ktorému bije srdce pre toto mesto a klub. Futbal sám aktívne hrával, čo je jeho ďalšia devíza, rozumie teda potrebám klubového života," povedal prezident Spartaka Peter Macho.