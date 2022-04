Novým predsedom KŠR sa stal Pašuth, čestným bude Grosmann

Bratislava 6. apríla (TASR) - Novým predsedom Klubu športových redaktorov (KŠR) Slovenského syndikátu novinárov (SSN) sa stal Peter Pašuth. V stredu ho do funkcie zvolilo prvé zasadnutie nového výboru KŠR v priestoroch Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Dome športu v Bratislave. Informácie TASR poskytol Ľubomír Souček, člen výboru KŠR a riaditeľ mediálnej komunikácie SOŠV.



Nový výbor KŠR vzišiel z volieb na výročnej členskej schôdzi koncom marca v aule Domu športu v Bratislave. Mediálny manažér SOŠV vo voľbách predsedu tesne zdolal šéfku agentúry SPR media Michaelu Grendelovú, ktorá sa následne stala podpredsedníčkou klubu. Za tajomníčku KŠR zvolil výbor športovú redaktorku rozhlasovej časti RTVS Svetlanu Barátovú.



KŠR má aktuálne 211 členov, z ktorých je 103 zároveň členmi AIPS. Nový výbor sa na svojom prvom rokovaní uzniesol, že onedlho navrhne menšiu úpravu Stanov KŠR, ktorá by umožnila udelenie funkcie čestného predsedu KŠR. Výbor klubu sa zhodol, že čestným predsedom KŠR by sa po príslušnej úprave stanov mal stať Tomáš Grosmann, ktorý viedol KŠR nepretržite počas celej éry štátnej samostatnosti Slovenska, teda takmer 30 rokov.