Novým prezidentom CAF sa stal Motsepe, vo voľbách nemal súpera

Rabat 12. marca (TASR) - Novým prezidentom Africkej futbalovej konfederácie (CAF) sa stal Patrice Motsepe z Juhoafrickej republiky. Do funkcie ho zvolili na piatkovom Kongrese CAF v marockom Rabate.



"Ak budeme všetci pracovať spoločne, futbal v Afrike bude rásť a zažije úspech, ktorý v nedávnej minulosti nemal možnosť pocítiť. Afrika potrebuje kolektívnu múdrosť, no taktiež výnimočný talent prichádzajúci z každej jednej členskej krajiny," povedal po zvolení podľa AFP Motsepe.



Juhoafričan nemal protikandidáta. Doterajší šéf afrického futbalu Ahmad Ahmad z Madagaskaru dostal od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) päťročný zákaz činnosti za zneužitie úradnej moci. Ahmad sa odvolal na Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) a ten mu znížil trest na dva roky.



Súperom miliardára Motsepeho mali byť aj Jacques Anouma z Pobrežia Slonoviny, Ahmed Yahya z Mauritánie a Augustin Senghor zo Senegalu. Všetci sa však po rokovaniach, ktoré iniciovala FIFA, kandidatúry vzdali a na kongrese dostali iné vysoké funkcie. To vyvolalo podozrenie, že nového šéfa CAF nevybrali africkí funkcionári, ale FIFA.



"Niečo podobné by si FIFA nikdy nedovolila v Európe a ani v Južnej Amerike. Infantino, prestaň masakrovať africký futbal a vnucovať mu svoje zákony," ozval sa s kritikou Claude Le Roy, francúzsky tréner dlhé roky pôsobiaci na "čiernom kontinente", ktorý priviedol Kamerun k titulu na Africkom pohári národov a aktuálne vedie reprezentáciu Toga.