< sekcia Šport
Novým prezidentom HK Dukla Michalovce sa stal Ľubomír Schmidt
Schmidt už v minulosti figuroval v manažmente michalovskej Dukly, no v novembri 2025 ukončil pôsobenie v Správnej rade.
Autor TASR
Michalovce 11. mája (TASR) - Novým prezidentom hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal Ľubomír Schmidt. Do funkcie ho na pondelňajšom zasadnutí zvolila Správna rada. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
Schmidt už v minulosti figuroval v manažmente michalovskej Dukly, no v novembri 2025 ukončil pôsobenie v Správnej rade.
Schmidt už v minulosti figuroval v manažmente michalovskej Dukly, no v novembri 2025 ukončil pôsobenie v Správnej rade.