Pondelok 11. máj 2026
Novým prezidentom HK Dukla Michalovce sa stal Ľubomír Schmidt

Na snímke zľava Albert Michnáč, brankár Vladimír Glosár (obaja Michalovce), Tomáš Královič (Slovan) a Miroslav Macejko (Michalovce) počas zápasu 22. kola Tisport ligy HC Slovan Bratislava – HK Dukla Michalovce 23. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Michalovce 11. mája (TASR) - Novým prezidentom hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal Ľubomír Schmidt. Do funkcie ho na pondelňajšom zasadnutí zvolila Správna rada. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Schmidt už v minulosti figuroval v manažmente michalovskej Dukly, no v novembri 2025 ukončil pôsobenie v Správnej rade.
