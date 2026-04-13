Novým šéfom FIGC by mohol byť Malago, navrhujú ho kluby Serie A
Ezio Simonelli, prezident najvyššej talianskej súťaže, prezradil médiám po mítingu v Miláne, že 18 z 20 ligových klubov si vybrali Malaga za potenciálneho nástupcu Gabrieleho Gravinu.
Autor TASR
Rím 13. apríla (TASR) - Novým prezidentom Talianskej futbalovej federácie (FIGC) by sa mohol stať Giovanni Malago. Šéfa organizačného výboru zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo navrhujú na uvoľnenú funkciu kluby Serie A.
Ezio Simonelli, prezident najvyššej talianskej súťaže, prezradil médiám po mítingu v Miláne, že 18 z 20 ligových klubov si vybrali Malaga za potenciálneho nástupcu Gabrieleho Gravinu. Ten odstúpil z postu šéfa FIGC krátko po vyradení národného tímu vo finále európskej baráže o postup na MS 2026. Talianski reprezentanti prehrali v Zenici s domácou Bosnou a Hercegovinou v jedenástkovom rozstrele (1:1 pp, 1:4 na strely z 11 m) a tretíkrát za sebou sa nekvalifikovali na svetový šampionát.
„Loptička je teraz na Malagovej strane. On si musí urobiť prieskum, formalizovať svoju kandidatúru a odprezentovať svoj prezidentský program,“ citovala Simonelliho agentúra AFP.
Malago by sa mal v najbližších dňoch stretnúť so zástupcami klubov a predostrieť im svoj návrh ohľadom Serie A. Voľby nového prezidenta FIGC sú naplánované na 22. júna.
Šesťdesiatsedemročný Malago bol v uplynulých rokoch prezidentom organizačného výboru ZOH 2026 a takisto aj šéfom Talianskeho olympijského výboru (CONI), najvyššieho športového orgánu v krajine. Pred voľbami FIGC však bude musieť zapôsobiť nielen na kluby Serie A, ktoré majú v súčte 18 percent hlasov, ale aj na talianske amatérske futbalové orgány, tie disponujú dokopy až 34 percentami.
