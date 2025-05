Novým spoluhráčom Haraslína v Sparte sa stal Eneme

Praha 27. mája (TASR) - Novým spoluhráčom slovenského futbalistu Lukáša Haraslína v AC Sparta Praha sa stal 24-ročný reprezentant Rovníkovej Guiney Santiago Eneme. Do klubu prichádza z Liberca, stredopoliar podpísal na Letnej viacročný kontrakt.



Eneme je prvou letnou posilou Sparty. „Eneme je hráč, ktorý by mal vďaka kvalitnej práci s loptou, svojej fyzickej vybavenosti a schopnosti podieľať sa na výstavbe hry pasovať do nášho herného štýlu. Výhodou je, že v už v českej lige pôsobil, takže sa so súťažou nemusí zoznamovať,“ cituje oficiálna klubová webstránka dočasného športového riaditeľa klubu Tomáša Sivoka.



Nová posila Sparty má za sebou účinkovanie na dvoch Afrických pohároch národov a tiež bol súčasťou reprezentačného výberu v kvalifikácii o postup na svetový šampionát.



Okrem Haraslína figuroval v kádri Sparty v uplynulej sezóne aj slovenský brankár Jakub Surovčík.