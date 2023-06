Novým trénerom Anaheimu sa stal Cronin

Anaheim 5. júna (TASR) - Novým trénerom hokejistov Anaheimu sa stal Američan Greg Cronin. V pondelok to oznámil generálny manažér Ducks Pat Verbeek. Pre šesťdesiatročného Cronina to bude prvý angažmán na poste hlavného trénera NHL.



Americký kouč pôsobil 12 rokov ako asistent trénera v Toronte Maple Leafs a New Yorku Islanders. Od sezóny 2018/19 až do uplynulého ročníka bol hlavným kormidelníkom Colorada Eagles vo farmárskej AHL. V bohatom trénerskom životopise má aj niekoľkoročné pôsobenie v prestížnej univerzitnej NCAA. Verbeek označil Cronina za ideálnu voľbu na prevzatie mladého tímu v prestavbe, ktorého súčasťou je aj slovenský útočník Pavol Regenda: "Cítil som, že potrebujeme ´učiteľa´ herných detailov a niekoho, kto dlhodobo a intenzívne pracuje s talentovanými mladými hráčmi."



Cronin nahradí vo funkcii Dallasa Eakinsa, ktorý pôsobil v Anaheime štyri sezóny. Počas jeho pôsobenia sa "káčeri" nikdy nedostali vyššie ako na šieste miesto v Pacifickej divízii a nepostúpili do play off. Cronin preberie tím, ktorý sa síce borí s problémami, avšak stále má v kádri množstvo mladých talentov, ku ktorým môže pribudnúť dvojka tohtoročného draftu. Tou by sa mal stať Kanaďan Adam Fantilli.