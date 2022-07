Novým trénerom banskobystrickej Dukly je Michal Ščasný

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Vedenie MFK Dukla Banská Bystrica sa po odchode Stanislava Vargu dohodlo na ročnom kontrakte s novým trénerom Michalom Ščasným. Tento 43-ročný český kormidelník prišiel pod Urpín po trénerských anabázach v Senici, Trnave a Nitre. Ponuku Banskej Bystrice uprednostnil pred jedným z klubov cyperskej súťaže.



"Bol som v Česku u rodičov, keď prišla konkrétna ponuka z Banskej Bystrice. Riešil som už trénerské angažmán na Cypre. Napokon som súhlasil s ponukou Dukly, keďže jednanie bolo rýchle a korektné. Zavážilo aj to, že sa poznám so športovým riaditeľom klubu Jozefom Moresom," uviedol Ščasný na sobotňajšom brífingu.



Predostrel aj svoje plány: "Chcem odviesť v Dukle dobrú robotu. Ide o tradičný klub, v minulosti bol na vysokej úrovni v lige i v európskych pohároch. Tento klub má tradíciu, výborné zázemie. Mojím cieľom je odviesť dobrú robotu a nadviazať na výbornú prácu Stana Vargu. Mrzí ma, že striedam práve môjho kamaráta Stana. Veľmi mi pomohol k trénerskej kariére, keď som sa vrátil z Cypru do akadémie Tatrana Prešov. V Banskej Bystrici odviedol výbornú prácu a chcem na ňu nadviazať."



Ščasný ide do nového prostredia, ale hra banskobystrickej Dukly nie je pre neho neznáma: "Hráčsky káder je na dobrej úrovni. Určite ho ešte vhodne doplníme. Videl som niektoré zápasy Banskej Bystrice v druhej lige počas uplynulej sezóny, sledoval som tento tím. Sú v ňom hráči, ktorí dlhé roky pôsobili v najvyššej súťaži, čiže skúsenosti majú. Ja dúfam, že sa nám bude v najvyššej súťaži dariť."



K angažovaniu trénera Ščasného sa vyjadril na sobotňajšom brífingu v Banskej Bystrici aj športový riaditeľ MFK Jozef Mores: "Za Michala Ščasného hovoria výsledky jeho práce v kluboch, v ktorých pôsobil. Či už to bolo v Senici, alebo v Spartaku Trnava. Išli o ňom len tie najlepšie referencie. Takisto sa poznáme osobne. Som presvedčený, že nášmu klubu a mužstvu dokáže pomôcť. Rokovania s Michalom boli rýchle, obojstranne uspokojivé a verím, že naša spolupráca bude úspešná."



Asistentmi trénera Michala Ščasného budú Štefan Rusnák a Mário Auxt, ktorý prichádza do Dukly z postu hlavného kouča FC Petržalka. Trénerom brankárov zostáva Norbert Juračka.