Novým trénerom basketbalistov Slovenska sa stal Oliver Vidin

Bratislava 18. apríla (TASR) - Novým trénerom slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie sa stal Srb Oliver Vidin. Vo funkcii nahradil Chorváta Aramisa Nagliča, ktorý sa rozhodol nepokračovať ako šéf lavičky Slovenska.



Naglič ukončil po kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025 takmer trojročnú etapu v pozícii hlavného trénera Slovákov. Pre zdvojenú funkciu, keď zároveň pôsobí ako kouč Interu Bratislava, sa rozhodol uvoľniť reprezentačnú stoličku. „Je potrebné poďakovať Aramisovi Nagličovi a členom realizačného tímu. Dosiahli pekné výsledky. Táto kapitola je uzavretá. Finále rozhodnutie trénera Nagliča bolo nepokračovať ďalej v národnom tíme. V kombinácii skúseností s osobnostnými črtami padla voľba na Olivera Vidina. Pôsobil v slovenskom klubovom basketbale. Medzičasom nadobudol neoceniteľné skúsenosti v zahraničí. Pozná náš basketbal, čo je veľká výhoda. Veríme, že od prípravy v júli urobíme všetko pre to, aby reprezentačný basketbal pokračoval v nastavenej práci a mal šancu na úspech,“ uviedol prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Michal Ondruš pre oficiálnu webstránku SBA.



Vidin pôsobil v minulosti v Tipos SBL ako tréner Interu, Žiliny alebo Dolného Kubína. Aktuálne je kormidelníkom maďarského Szolnoku. S vedením SBA podpísal kontrakt do konca kvalifikačného cyklu majstrovstiev sveta 2027. „Je to pocta a uznanie mojej práce. Na Slovensku som pôsobil osem rokov. Nikdy som síce nebol trénerom nejakej seniorskej reprezentácie, ale mám bohaté klubové skúsenosti. Mám chuť viesť slovenských basketbalistov. Máme veľa dobrých hráčov. Dlhodobo sledujem všetko od Euroligy po slovenskú ligu, vrátane reprezentácie. Poznám staršie aj mladšie generácie v slovenskom basketbale. Neviem, čo by ma mohlo prekvapiť, čo by som na Slovensku nepoznal. S reprezentáciou mám najvyššie ciele. Slovensko má talentovaný tím. Záleží aj na tom, ktorí z hráčov budú môcť prísť. Sú tu chlapci ako Timotej Malovec či Sebastián Rančík, ktorí sú v NCAA. Reprezentácia má svetlú budúcnosť a v nedávnej minulosti absolvovala skvelé zápasy. Pred desiatimi rokmi by málokto veril, že odohrá vyrovnaný zápas so Španielskom. Verím, že aj pod mojim vedením sa hráči presadia,“ uviedol nový reprezentačný tréner Slovenska.



Vidina čaká v auguste druhá fáza predkvalifikácie MS 2027, Slováci v nej nastúpia proti Ukrajine a Švajčiarsku. Do kvalifikácie postupujú zo skupiny dva najlepšie tímy. Kompletné zloženie realizačného tímu zatiaľ známe nie je, jedným z asistentov by mal byť Poliak Wojciech Walich.