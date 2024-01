Novým trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie bude Dorival

Rio de Janeiro 8. januára (TASR) - Novým trénerom brazílskej futbalovej reprezentácie sa stane Dorival Junior. V nedeľu o tom informoval jeho súčasný klub Sao Paulo FC. Na poste nahradí Fernanda Diniza, ktorého vedenie národného tímu prepustilo po sérii zlých výsledkov.



"Je to splnený sen," uviedol Dorival v príspevku Sao Paula na sociálnej sieti X. Brazílska federácia zatiaľ jeho angažovanie nepotvrdila.



Šesťdesiatjedenročný Dorival získal v roku 2022 s Flamengom titul v Brazílskom pohári i Pohári osloboditeľov a následne odišiel do Sao Paula.



Brazílii patrí v juhoamerickej kvalifikácii MS 2026 šiesta priečka, ktorá ako posledná zaručuje priamy postup. Štyridsaťdeväťročný Diniz, ktorý zároveň trénuje aj Fluminense, prevzal "kanárikov" v júli. Jeho status mal byť dočasný na jeden rok, vedenie CBF sa snažilo prilákať Carla Ancelottiho, no ten napokon predĺžil zmluvu s Realom Madrid. Osudným sa Dinizovi stali tri prehry v sérii, keď nestačil s tímom ani na rivala z Argentíny. Rozhodnutie o jeho odvolaní prišlo deň po tom, čo brazílsky najvyšší súd nariadil dosadenie Ednalda Rodriguesa späť do pozície prezidenta CBF. Rodriguesovu voľbu označil 7. decembra nižší súd za neplatnú pre nezrovnalosti. S verdiktom však nesúhlasila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a ani Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) a Brazílii hrozila suspendácia pre zasahovanie štátnych orgánov do činnosti futbalovej federácie. Informovala agentúra AFP: