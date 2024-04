Novým trénerom Brooklynu Nets sa stal Jordi Fernandez

New York 22. apríla (TASR) - Jordi Fernandez sa stal novým trénerom basketbalového klubu Brooklyn Nets. Na poste nahradil dočasného kormidelníka Kevina Ollieho.



Nets sa prvýkrát po piatich rokoch neprebojovali do play off, základnú časť zakončili s bilanciou 32 výhier a 50 prehier. Počas All Star víkendu prepustili trénera Jacquea Vaughna a sezónu dokončili s dočasným koučom Olliem.



Španielsky kormidelník Fernandez pôsobil v uplynulých dvoch sezónach v tíme Sacramento Kings. Informovala agentúra AP.