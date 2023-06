Novým trénerom Calgary sa stal Huska: Máme výborných hráčov

Calgary 12. júna (TASR) - Novým trénerom hokejistov Calgary sa stal Ryan Huska. Štyridsaťsedemročný kouč vymenil na striedačke tímu NHL Darryla Suttera, s ktorým klub po sezóne ukončil zmluvu. Flames o tom informovali na svojej oficiálnej webstránke.



Pre Husku to bude prvý angažmán na poste hlavného trénera NHL. V uplynulých piatich sezónach pracoval na pozícii asistenta. "Som poctený, že som od majiteľov Flames, generálneho manažéra Craiga Conroya a celého manažmentu získal dôveru trénovať tento tím. Moja pozícia, do ktorej prichádzam, je trochu iná ako u väčšiny ostatných, pretože veľmi dobre poznám našich hráčov. Máme výborných hokejistov, ktorí chcú vyhrávať. Mojou úlohou je inšpirovať ich každý deň, aby pomohli dostať náš tím na vyššiu úroveň," povedal Huska.



Hráčom Calgary sa v predchádzajúcich troch sezónach podarilo postúpiť do play off len raz. "Hoci kontinuita a poznanie hráčov sú výhodou, na vlastnej koži sme sa presvedčili o Ryanovej pracovnej morálke. Buduje si dôveru u hráčov, má kritické myslenie a plán," poznamenal nový generálny manažér "plameňov" Conroy.



Huska začal svoju trénerskú kariéru v roku 2002 ako asistent v klube Kelowna vo Western Hockey League, v roku 2007 ho vedenie vymenovalo za hlavného kouča. V sezóne 2014/2015 Flames angažovali Husku ako trénera Adirondacku vo farmárskej American Hockey League.



Súčasťou Flames je aj slovenský útočník Adam Ružička, ktorý má zmluvu i na ďalšiu sezónu. V minulom ročníku odohral v základnej časti NHL 44 zápasov s bilanciou 6 gólov a 14 asistencií.