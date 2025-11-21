Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým trénerom Dukly Trenčín je Čech Vejvoda

Na snímke Adam Drgoň (Trenčín) počas predohrávky 14. kola Tipsport ligy HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín vo Zvolene 21. októbra 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Päťdesiattriročný Vejvoda je bývalý reprezentačný útočník a majster sveta z roku 1996 s trénerskými skúsenosťami z Čiech a zo Švédska.

Trenčín 21. novembra (TASR) - Novým trénerom Dukly Trenčín sa stal Čech Otakar Vejvoda. Asistenti trénera Pavol Mihálik a Peter Sojčík pokračujú vo svojich úlohách, rovnako ako tréner brankárov Peter Kosa. „Vojaci“ o tom informovali v piatok na sociálnych sieťach.

Päťdesiattriročný Vejvoda je bývalý reprezentačný útočník a majster sveta z roku 1996 s trénerskými skúsenosťami z Čiech a zo Švédska. Jeho posledným pôsobiskom bola Sparta Praha, kde pôsobil ako asistent trénera. Predtým viedol Kladno, kde odštartoval hráčsku kariéru, a juniorku švédskeho Lidingö Vikings. V piatok ráno sa pripojil k tímu Dukly a večer už bude stáť na lavičke v zápase v Michalovciach.

Oto je tréner, ktorý výborne zapadá do našej aktuálnej situácie. Do tímu by mal priniesť najmä zvýšenie kvality nášho ofenzívneho systému a presilových hier, čo bola podľa referencií jeho silná stránka v tímoch českej extraligy. Naďalej rokujeme aj s Brankom Radivojevičom o jeho trvalejšej pozícii v našom trénerskom tíme. Čaká nás náročný program a veľa zápasov, verím, že nadviažeme na výkony z posledných dvoch duelov,“ uviedol športový manažér Mário Bližňák.

Trenčania po sérii neuspokojivých výsledkov prepustili doterajšieho hlavného trénera Tommiho Hämäläinena z Fínska pred týždňom v sobotu a v uplynulých dueloch viedli tím Mihálik spolu so Sojčíkom, Bližňákom a Radivojevičom. Dukla v nich vyhrala na Slovane 4:1 aj doma s Liptovským Mikulášom 3:1 a po 20. kole figuruje s 26 bodmi na 8. mieste tabuľky.
