Novým trénerom Dukly Trenčín je Čech Vejvoda
Päťdesiattriročný Vejvoda je bývalý reprezentačný útočník a majster sveta z roku 1996 s trénerskými skúsenosťami z Čiech a zo Švédska.
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 21. novembra (TASR) - Novým trénerom Dukly Trenčín sa stal Čech Otakar Vejvoda. Asistenti trénera Pavol Mihálik a Peter Sojčík pokračujú vo svojich úlohách, rovnako ako tréner brankárov Peter Kosa. „Vojaci“ o tom informovali v piatok na sociálnych sieťach.
Päťdesiattriročný Vejvoda je bývalý reprezentačný útočník a majster sveta z roku 1996 s trénerskými skúsenosťami z Čiech a zo Švédska. Jeho posledným pôsobiskom bola Sparta Praha, kde pôsobil ako asistent trénera. Predtým viedol Kladno, kde odštartoval hráčsku kariéru, a juniorku švédskeho Lidingö Vikings. V piatok ráno sa pripojil k tímu Dukly a večer už bude stáť na lavičke v zápase v Michalovciach.
„Oto je tréner, ktorý výborne zapadá do našej aktuálnej situácie. Do tímu by mal priniesť najmä zvýšenie kvality nášho ofenzívneho systému a presilových hier, čo bola podľa referencií jeho silná stránka v tímoch českej extraligy. Naďalej rokujeme aj s Brankom Radivojevičom o jeho trvalejšej pozícii v našom trénerskom tíme. Čaká nás náročný program a veľa zápasov, verím, že nadviažeme na výkony z posledných dvoch duelov,“ uviedol športový manažér Mário Bližňák.
Trenčania po sérii neuspokojivých výsledkov prepustili doterajšieho hlavného trénera Tommiho Hämäläinena z Fínska pred týždňom v sobotu a v uplynulých dueloch viedli tím Mihálik spolu so Sojčíkom, Bližňákom a Radivojevičom. Dukla v nich vyhrala na Slovane 4:1 aj doma s Liptovským Mikulášom 3:1 a po 20. kole figuruje s 26 bodmi na 8. mieste tabuľky.
