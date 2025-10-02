Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým trénerom HC Prešov sa stal Fín Suikkanen

Na snímke vpravo Oliver Jokeľ (Prešov) sa teší z gólu počas zápasu 1. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK Poprad v Prešove v piatok 12. septembra 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Šesťdesiatšesťročný Suikkanen má za sebou dlhoročné pôsobenie v najvyššej fínskej súťaži.

Autor TASR
aktualizované 
Prešov 2. októbra (TASR) - Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Fín Kai Suikkanen. Vo funkcii nahradil Lotyša Peterisa Skudru, ktorého vedenie klubu nedávno odvolalo u funkcie.

Šesťdesiatšesťročný Suikkanen má za sebou dlhoročné pôsobenie v najvyššej fínskej súťaži. V pozícii hlavného trénera pôsobil aj v KHL a aj päť rokov v EBEL, resp. ICEHL. Za sebou má aj pôsobenie v Nemecku. V uplynulej sezóne 2024/2025 viedol tím Cortina v Alpskej lige. V zbierke úspechov má titul majstra Fínska na striedačke TPS Turku. V EBEL dokázal doviesť tím HC Bolzano z posledného miesta tabuľky až k majstrovskému titulu. Prešovský tím by mal prebrať od pondelka 6. októbra.

Jeho predchodca na prešovskej striedačke Peteris Skudra sa stal 27. septembra prvým odvolaným trénerom v slovenskej extralige. Mužstvo pod jeho vedením prehralo päť zápasov zo šiestich. V predošlom zápase na ľade Michaloviec viedli tím doterajší asistenti Marek Zagrapan a Vladimír Mihalik.
