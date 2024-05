Novým trénerom HC Prešov sa stal Hurtaj, nahradil Tartaľa

Prešov 9. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HC Prešov sa stal Ľubomír Hurtaj. Vo funkcii nahradil Tibora Tartaľa, ktorý viedol Prešovčanov v sezóne 2023/2024, v ktorej obsadili 2. miesto po finálovej prehre so Žilinou. Prešovský klub informoval o novom kormidelníkovi na oficiálnej stránke.



Bývalý reprezentačný útočník Hurtaj presedlal po hráčskej kariére na trénerskú a za sebou má pôsobenie v extraligových Nových Zámkoch a aj v tímoch druhej najvyššej súťaže, v ktorej viedol Topoľčany i AquaCity Pikes. "Som veľmi rád, že som dostal ponuku od HC Prešov. Tento klub v sezóne 2023/2024 ukázal, že chce bojovať o najvyššie méty. Verím, že v tomto boji budeme pokračovať aj v novom ročníku. S realizačným tímom nás čaká veľa práce a urobíme maximum pre to, aby sme nesklamali fanúšikov. Klub je na vysokej úrovni, má bohatú fanúšikovskú základňu a všetko potrebné, aby sa v nasledujúcej sezóne opäť zapojil do bojov na čele," povedal Hurtaj.



Podľa spolumajiteľa prešovského klubu Martina Vaľka bude cieľ prešovského tímu postup do extraligy. "Po skončení spolupráce s bývalým trénerom sme intenzívne pracovali na angažovaní nového. Z kandidátov, ktorí pripadali do úvahy, sme sa rozhodli pre Ľubomíra Hurtaja. Aj keď ide o mladého a perspektívneho trénera, pri výbere rozhodli jeho skúsenosti so seniorským a extraligovým hokejom. Okrem toho akceptoval náš jediný cieľ v novom ročníku – postup do extraligy. Myslím si, že s podporou fanúšikov, partnerov a najmä vedenia mesta Prešov, ktorej sa nám dostalo v minulej sezóne, si iný cieľ nemôžeme stanoviť. Už čoskoro predstavíme posily, ktoré nám pomôžu na našej ceste." Prešovský klub potvrdil, že v pozícii športového manažéra pokračuje Marek Zagrapan.