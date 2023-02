Novým trénerom Kórejskej republiky sa stal Jürgen Klinsmann

Soul 27. februára (TASR) - Novým trénerom futbalovej reprezentácie Kórejskej republiky sa stal Nemec Jürgen Klinsmann. Kórejská futbalová asociácia (KFA) oznámila jeho angažovanie v pondelok.



Klinsmann trénoval naposledy Herthu Berlín, na reprezentačnej úrovni doviedol Nemecko do semifinále na MS 2006. S KFA podpísal zmluvu do roku 2026. Do Soulu príde budúci týždeň a tamojšiu reprezentáciu povedie prvýkrát v priateľskom zápase proti Kolumbii (24.3.). Informácie priniesla agentúra AFP.