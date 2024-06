Novým trénerom Lille sa stal Genesio

Lille 5. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov Lille sa stal Bruno Genesio. Bývalý kouč Rennes a Lyonu podpísal s účastníkom Ligue 1 zmluvu na dva roky.



Genesio nahradí Paula Fonsecu, ktorý opustil lavičku Lille po dvoch rokoch. "Bruna sme kontaktovali ako jediného kandidáta. Má bohaté skúsenosti, či už z Ligue 1, alebo aj z európskych súťaží. Jeho vízia, pracovné metódy a štýl riadenia mužstva je v súlade s tým, čo hľadáme," zverejnil prezident Lille Olivier Letang podľa AFP.



Klub zo severu Francúzska obsadil v uplynulej sezóne 4. priečku v Ligue 1. Nezískal priamu miestenku do Ligy majstrov, no zahrá si predkolo. Pod vedením Fonsecu postúpil klub do štvrťfinále Európskej ligy a vypadol po rozstrele s Aston Villou.