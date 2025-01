Novým trénerom Michaloviec sa stal Juraj Faith

Michalovce 14. januára (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce sa stal Juraj Faith. Vo funkcii nahradil Tomeka Valtonena, ktorého vedenie klubu v pondelok odvolalo aj s asistentom Marekom Kolbom. V pozícii jeho asistentov budú Daniel Sedlák a Ivan Boržík.



Pre Valtonena išlo o druhé trénerské obdobie v pozícii hlavného trénera Michaloviec. V sezóne 2021/2022 viedol tím spoločne s Faithom, ktorý bol jeho asistent. Pre neho zasa pôjde o tretiu skúsenosť v pozícii hlavného trénera v slovenskej extralige. V ročníku 2022/2023 viedol Prešov, od sezóny 2023/2024 pôsobil na lavičke Liptovského Mikuláša. Zotrval na nej aj v úvode prebiehajúceho ročníka 2024/2025, no koncom novembra v klube skončil na vlastnú žiadosť.



Michalovce majú za sebou sériu štyroch prehier. V predošlom zápase podľahli doma Spišskej Novej Vsi 3:4 po predĺžení, hoci počas duelu viedli 3:0. V tabuľke im patrí priebežné siedme miesto, na šiestu Banskú Bystricu strácajú desať bodov. Nasledujúci zápas mali pôvodne odohrať už v utorok, 14. januára doma proti Žiline, no pre početnú maródku v tíme požiadali o preloženie duelu. Faith by mal mať premiéru na michalovskej striedačke v piatkovom zápase v Poprade. Duel so Žilinou sa uskutoční v stredu 22. januára o 17.30.