Novým trénerom Nitry sa stal Ščasný

Nitra 28. marca (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Nitra sa v nedeľu stal Michal Ščasný, s ktorým sa klub dohodol na zmluve do 30. júna 2022.



Štyridsaťdvaročný český kormidelník sa tak vrátil do klubu po dvoch mesiacoch a siedmich dňoch. Bývalý tréner Spartaka Trnava a FK Senica sa prvýkrát posadil na trénerskú stoličku Nitry 4. januára, no vydržal na nej len 17 dní. Potom ho vystriedal Peter Lérant. Toho však vedenie fortunaligového klubu vo štvrtok odvolalo z funkcie.



"Novým trénerom FC Nitra sa stáva Michal Ščasný, dohodli sme sa na zmluve do 30. júna 2022. Do Nitry prichádza tréner aj so svojím asistentom Patrikom Durkáčom. Tešíme sa, že už zajtra ich privítame na prvom tréningu nášho tímu," uviedol klub v nedeľu prostredníctvom facebooku.



Nitra sa prepadla na barážovú priečku, v skupine o udržanie jej patrí 11. miesto.