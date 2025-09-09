Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým trénerom Nottinghamu sa podľa anglických médií stane Postecoglou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Grécky majiteľ klubu je už dlhšie obdivovateľom bývalého trénera Celticu či Tottenhamu Hotspur.

Autor TASR
Nottingham 9. septembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest by sa podľa anglických médií mal stať Ange Postecoglou. Austrálčan podľa Sky Sports nahradí Portugalčana Nuna Espirita Santa. Toho klub odvolal pre nezhody s majiteľom klubu Evangelosom Marinakisom v noci z pondelka na utorok. V Nottinghame údajne podpíše Postecoglou zmluvu do leta 2027.

Grécky majiteľ klubu je už dlhšie obdivovateľom bývalého trénera Celticu či Tottenhamu Hotspur. Postecoglou je rodák z Atén, jeho rodina emigrovala do Austrálie v roku 1970. V júli obdržal 60-ročný kouč cenu za historicky prvú európsku trofej pre trénera s gréckymi koreňmi, ocenenie mu odovzdal práve Marinakis. Šestnásť dní po triumfe vo finále Európskej ligy v Bilbau však skončil na lavičke „kohútov“. Osudným sa mu stali výsledky v Premier League, v ktorej Tottenham obsadil až 17. priečku.

Iba v júni sa Nuno po vydarenej sezóne dohodol s Nottinghamom na novej trojročnej zmluve s platnosťou do roku 2028. Pred dvoma týždňami však zároveň informoval, že sa jeho vzťah s vlastníkom klubu zhoršil.
.

