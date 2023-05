Poprad povedie Čech Totter, Jurinyi: Preferuje dynamický štýl

Poprad 1. mája (TASR) - Novým trénerom hokejistov HK Poprad sa stal Čech Aleš Totter. Pre 51-ročného kouča, ktorý naposledy viedol Prostějov v druhej najvyššej českej súťaži, pôjde o prvú skúsenosť v slovenskej extralige. Na miesto asistenta trénera sa vracia Ján Šimko, druhým asistentom zostáva Radoslav Suchý.



Totter nahradil na striedačke Petra Mikulu, ktorý skončil vo funkcii spoločne s asistentom Františkom Štolcom. "Samozrejme, slovenská extraliga je najvyššia súťaž, má 12 tímov a 12 hlavných trénerov. Vážim si to, že môžem byť medzi nimi. Hlavne Poprad má históriu, skvelých fanúšikov a super zázemie. Som veľmi rád za túto výzvu a teším sa na novú sezónu," povedal Totter pre klubový web.



Nový kouč "kamzíkov" má jasnú predstavu, akým herným štýlom sa majú prezentovať jeho zverenci: "Mám rád ofenzívny hokej. Verím, že tu prilákame divákov do hľadiska. Budeme chcieť hrať s pukom, diktovať tempo zápasu, diktovať hru a vtiahnuť ľudí. Nezaručíme výsledok, ale verím, že fanúšikovia uvidia hráčov, ktorí sem nosia každý deň srdce a všetko nechávajú na ľade."



Totter už má skúsenosť so slovenským klubovým hokejom, v sezóne 2011/2012 viedol Tatranských Vlkov v MHL. Uplynulé dva roky trénoval "jastrabov" z Prostějova. Predtým tri sezóny robil asistenta Václavovi Prospalovi v Českých Budějoviciach. "Hlavného trénera sme hľadali ako je u nás zvykom na Slovensku, ale jedna z alternatív nám nevyšla, a preto sme sa pozreli do zahraničia a najmä do Česka. Na tom, že chceme mať trénera z Česka, sme sa zhodli v klube všetci. Na pána Aleša Tottera sa k nám z našich zdrojov dostali iba dobré referencie. Tréner má históriu skúseností či už z českej extraligy alebo prvej ligy a spĺňa naše kritériá. Do kabíny sme chceli priniesť moderný dynamický štýl hokeja, podobný, ako hrá naša reprezentácia. Nový tréner je v tomto smere dobrý adept, pretože preferuje dynamický hokej. Smeruje k tomu tiež aj výber našich nových hráčov a obmena kádra. Pán Totter si potrpí na fungovaní mužstva, či už na ľade alebo mimo neho, a to je pre nás dôležité. Od začiatku sa budeme sústrediť na hernú disciplínu, rešpekt a odovzdanie maxima na ľade," uviedol pre klubovú webstránku riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi.



Známe aj zloženie realizačného tímu. Asistentmi budú Šimko a Suchý, Martin Klempa bude trénerom brankárov. Doplní ho Stanislav Salát, ktorý bude zároveň pôsobiť aj ako videoanalytik.