Novým trénerom Rangers je Van Bronckhorst

Glasgow 18. novembra (TASR) - Novým trénerom škótskeho futbalového klubu Glasgow Rangers sa stal Giovanni van Bronckhorst. Holanďan nahradí Stevena Gerrarda, ktorý odišiel do anglickej Aston Villy. Bývalý hráč Rangers je tak sedemnásty tréner v histórii klubu .



"Som veľmi rád, že sa vrátim naspäť do Glasgowu ako nový tréner," povedal Van Bronckhorst. "Som šťastný, že budem pracovať s mužstvom, ktoré je na tom dobre vo všetkých smeroch, a má víťaznú mentalitu."



Nový tréner naposledy pôsobil v čínskom prvoligovom klube Kuang-čou, predtým dlhodobo viedol Feyenoord Rotterdam. Ako hráč dosiahol najväčšie úspechy v Barcelone, s ktorou vyhral v roku 2006 Ligu majstrov. Do Glasgowa prichádza po tom, ako tím pod vedením Gerrarda získal po desiatich rokoch ligový titul. Informácie priniesla AFP.