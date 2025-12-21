Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Novým trénerom Realu Sociedad sa stal Matarazzo

Futbalový tréner Pellegrino Matarazzo, archívna fotka. Foto: TASR/AP

Baskický klub minulú nedeľu prepustil trénera Sergia Francisca a po remíze 1:1 na ihrisku Levante sa nachádza na 16. mieste priebežnej tabuľky La Ligy.

San Sebastian 21. decembra (TASR) - Španielsky futbalový klub Real Sociedad San Sebastian angažoval v sobotu na pozíciu hlavného trénera Američana Pellegrina Matarazza v snahe zvrátiť neuspokojivý priebeh sezóny.

Baskický klub minulú nedeľu prepustil trénera Sergia Francisca a po remíze 1:1 na ihrisku Levante sa nachádza na 16. mieste priebežnej tabuľky La Ligy. Tím dočasne viedol tréner rezervného mužstva Jon Ansotegi, informovala agentúra AFP. „Real Sociedad sa dohodol s trénerom Pellegrinom Matarazzom, ktorý sa stáva novým hlavným trénerom prvého tímu až do konca sezóny 2026/27,“ uviedol klub v oficiálnom vyhlásení. Štyridsaťosemročný Matarazzo pôsobil v nemeckom Hoffenheime v ročníku 2023/24, predtým pomohol Stuttgartu k návratu do Bundesligy.
