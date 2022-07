Novým trénerom reprezentácie Slovenska sa stal Chorvát Aramis Naglič

Bratislava 20. júla (TASR) – Novým trénerom slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie sa stal 56-ročný Chorvát Aramis Naglič. Vo funkcii nahradil Olega Meleščenka, ktorého odvolali z tohto postu pred niekoľkými dňami. Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (VV SBA) schválil realizačný tím pred začiatkom druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Informáciu tiež prinieslo stredajšie vydanie Denníku Šport.



Naglič je úzko spätý so slovenským basketbalom, ešte z hráčskej kariéry bol súčasťou dominantnej éry Pezinka v našej najvyššej súťaži. Na Slovensko sa vrátil aj v počiatkoch svojej trénerskej etapy, keď počas sezóny 2012/2013 prebral taktovku nad Interom Bratislava. So "žlto-čiernymi" napokon vyhral majstrovský titul. Následne sa vrátil na päť rokov do Chorvátska, aby sa pred sezónou 2018/2019 opäť dohodol s tímom z Pasienkov. Aj v tomto prípade bolo z toho zlato.



V uplynulých dvoch rokoch sedel chorvátsky kouč na lavičke rakúskej Viedne. Aj v tomto pôsobisku bol Naglič úspešný, dôkazom je majstrovské double (liga a pohár) z predchádzajúcej sezóny a účasť v semifinále Alpsko-jadranského pohára. Mimo toho bol nedávno asistentom trénera pri reprezentácii Chorvátska. Spolu s ním prichádza na pozíciu asistent trénera súčasný kouč Komárna Zlatko Jovanovič. Bývalý hráč Prievidze zastával v uplynulých týždňoch rovnakú funkciu pri reprezentačnom tíme Iránu. Pri slovenskom tíme zostáva Michal Madzin ako asistent, Maroš Helmecy dostáva funkciu asistenta zodpovedného za skauting a videoanalýzu.



Nagliča a jeho realizačný tím čaká už na konci augusta prvá trénerská výzva, so Slovenskom vstúpi do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. Súpermi jeho zverencov v D-skupine budú Severné Macedónsko, Dánsko a Nórsko. Hneď na úvod sa predstavia doma proti Nórsku (25. augusta) a následne ich čaká duel v Severnom Macedónsku (28. augusta).



Táto časť sa hrá systémom doma-vonku, ďalšie duely sú na programe v novembri 2022 a februári 2023. Víťazi skupín a Cyprus, ako organizátor záverečného turnaja, si zabezpečia miesto v riadnej kvalifikácii, na ostatné tímy čaká ešte jedna šanca. V tretej fáze predkvalifikácie, ktorá by mala odštartovať v auguste 2023, budú v hre posledné miesta, do tejto časti sa pridajú neúspešné tímy z prvej a druhej fázy. V prípade postupu do kvalifikácie ME 2025 sa Slovensku výrazne otvorí šanca k premiérovej účasti medzi európskou elitou. Zo 4-členných skupín by mali postupovať na záverečný turnaj do Lotyšska, Fínska a na Cyprus prvé tri tímy.