Novým trénerom Róberta Maka v FC Sydney bude Ufuk Talay

Sydney 8. novembra (TASR) - Austrálsky tréner Ufuk Talay sa stal novým koučom futbalistov FC Sydney. Na lavičku tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentant Róbert Mak, prichádza po štvorročnom pôsobení vo Wellingtone Phoenix.



FC Sydney sa po troch kolách najvyššej austrálskej súťaže nachádza na poslednom 12. mieste tabuľky so skóre 0:7. To je hlavný dôvod, prečo musel trénerskú lavičku opustiť Steve Corica. "Ufuk je talentovaný a dynamický kouč, ktorý prinesie do tímu atraktívny, útočný štýl futbalu," uviedol v stredu majiteľ klubu Scott Barlow podľa AP.