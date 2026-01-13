Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Novým trénerom Ružomberka sa stal Čech Köstl

Na snímke potýčka hráčov Ružomberka a Žiliny v zápase 17. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina - MFK Ružomberok v sobotu 6. decembra 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Köstl v ružomberskom klube už v minulosti pôsobil ako športový riaditeľ a potom sa začala jeho trénerská dráha ako asistenta Jindřicha Trpišovského vo Viktorii Žižkov, Slovane Liberec a Slavii Praha.

Ružomberok 13. januára (TASR) - Novým trénerom futbalistov MFK Ružomberok sa stal Jaroslav Köstl, ktorý nastúpil na post po odvolanom Ondřejovi Smetanovi. Tridsaťšesťročný Čech už v utorok prevzal vedenie mužstva. Siedmy tím priebežnej tabuľky Niké ligy má aj nového športového riaditeľa. Je ním bývalý český reprezentant Tomáš Hübschman.

Köstl v ružomberskom klube už v minulosti pôsobil ako športový riaditeľ a potom sa začala jeho trénerská dráha ako asistenta Jindřicha Trpišovského vo Viktorii Žižkov, Slovane Liberec a Slavii Praha. Od januára 2024 bol asistentom trénera Ivana Haška pri českej futbalovej reprezentácii.

Naposledy bol Köstl dočasným hlavným trénerom českého národného tímu, ktorý v vlani v novembri viedol v dvoch zvyšných kvalifikačných zápasoch o postup na majstrovstvá sveta 2026 proti San Marínu a Gibraltáru. V ružomberskej kabíne má aj svojho mladšieho brata, stopéra Daniela Köstla, ktorý prišiel na Liptov v lete 2024.

Od utorka je športovým riaditeľom klubu spod Čebraťa Hübschman. Ide o 58-násobného českého reprezentanta, účastníka ME 2004 a 2012. Štyridsaťštyriročný Köstlov krajan má za sebou aj úspešnú klubovú kariéru v Sparte Praha alebo v Šachtare Doneck, s ktorým vyhral Pohár UEFA v roku 2009. Naposledy hral za FK Jablonec. Od augusta 2024 do 21. decembra bol generálny športový manažér českej futbalovej reprezentácie.
