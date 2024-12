Novým trénerom Ružomberka sa stal Hrnčár

Ružomberok 21. decembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov MFK Ružomberok sa stal Norbert Hrnčár. Zmluvu s účastníkom Niké ligy podpísal do konca aktuálnej sezóny.



Hrnčár nahradil českého kouča Radima Kučeru a pod Čebrať prichádza aj s asistentom Richardom Högerom. Liptáci po jesennej časti „zimujú“ na 9. mieste so 17 bodmi, keď posledné štyri stretnutia prehrali. Majú na konte iba o tri body viac ako posledná Skalica. "Viem, v akej situácii do ružomberského klubu prichádzam. Keby nebola zložitá, tak tu nie som. Do mužstva chcem priniesť taký vklad, aby sme sa zo súčasného stavu dostali," uviedol 54–ročný Hrnčár.



Niekdajší futbalista a aj slovenský reprezentant v centre dolného Liptova už pôsobil (tiež s Richardom Högerom), a to v ročníkoch 2016/2017 a 2017/2018. "Prichádzam do známeho prostredia. V Ružomberku som zažil strašne veľa pekných chvíľ. V mojej prvej sezóne sme skončili v lige tretí, hrali sme v predkolách Európskej ligy, trikrát vypredali domáci štadión, hrali aj na pôde anglického Evertonu. O rok na to Ružomberok postúpil do finále Slovnaft Cupu," oprášil si spomienky Norbert Hrnčár.