Novým trénerom Schalke sa má stať Manuel Baum

Gelsenkirchen 30. septembra (TASR) - Novým trénerom nemeckého futbalového klubu Schalke 04 Gelsenkirchen sa zrejme stane Manuel Baum. Ten na poste nahradí Davida Wagnera, ktorého vedenie odvolalo po úvodných dvoch ligových zápasoch v novej sezóne. V nich Schalke zaknihovalo dve prehry so skóre 1:11, čo je pre neho najhorší vstup do ligy v klubovej histórii.



O mene Wagnerovho nástupcu informovala televízia ARD. Vedenie klubu ho má oficiálne predstaviť v stredu, poznamenala agentúra AP. Baum momentálne pracuje ako tréner nemeckej reprezentácie do 18 rokov. V rokoch 2016 až 2019 trénoval FC Augsburg.