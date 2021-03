Sereď 86. februára (TASR) - Novým trénerom futbalistov ŠKF Sereď sa stal Gergely Geri. S vedením fortunaligového klubu sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s možnosťou predĺženia spolupráce. Na lavičke nahradil Jána Blaháča, ktorý od polovice februára viedol mužstvo dočasne. Dovtedajší kouč Serede a zároveň športový riaditeľ František Šturma totiž išiel zo zdravotných a rodinných dôvodov čerpať dovolenku



"Ku dnešnému dňu končí ako hlavný tréner Ján Blaháč, novým trénerom sa stáva Gergely Geri. Na základe neuspokojivých výsledkov a predvedenej hry sme boli nútení pristúpiť k tejto zmene. Klub mal na začiatku tohto kalendárneho roka iné vízie. Túto zmenu považujeme za dôležitý impulz pre hráčsku kabínu, ale aj celý klub,“ povedal pre oficiálny klubový web na margo trénerskej zmeny generálny manažér klubu Marián Černý a zároveň dodal: „Pán Šturma je aktuálne stále zdravotne indisponovaný, v klube nateraz nebude pokračovať, jeho budúcnosť však zostáva naďalej otvorená.“



Trénerský štáb bude pracovať v zložení: Gergely Geri (hlavný tréner), Jozef Brezovský (asistent trénera), Michal Kukučka (kondičný tréner) a Roland Praj (tréner brankárov). Geri ako hráč pôsobil v Rimavskej Sobote, Michalovciach, Humennom, v maďarskej Nyíregyháze. Profesionálnu kariéru ukončil vo veku 36 rokov a dal sa na trénerskú dráhu. V najvyššej slovenskej súťaži pôsobil ako hlavný tréner v Podbrezovej v roku 2018 a potom aj dvakrát v Nitre. Najprv krátko, keď v piatich stretnutiach zaskakoval za odvolaného trénera Mariána Süttöa. Druhýkrát viedol tím spod Zobora od začiatku tohto ročníka do konca novembra 2020, keď na vlastnú žiadosť ukončil svoje pôsobenie.



Po odchode z lavičky FC Nitra zamieril do najvyššej maďarskej súťaže. Na spolupráci sa dohodol s klubom Diósgyör VTK, v ktorom nahradil na poste trénera Tamása Feczkóa. Na svojej pozícii však zotrval len mesiac. Začiatkom tohto roka nastala zmena v majiteľských štruktúrach DVTK Diósgyör, táto zmena priniesla aj jeho koniec na lavičke maďarského tímu.